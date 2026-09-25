Zinedine Zidane se prepara para disputar su primer partido como entrenador de la selección francesa, cuando "Les Bleus" visiten a Turquía la noche del viernes, en el inicio de su andadura en la Liga de Naciones de la UEFA, en medio de una gran expectación por el debut del técnico que regresa a primera plana casi 20 años después de su retirada como jugador.

Zidane comienza su primera misión con una serie de decisiones llamativas en cuanto a la alineación, apostando por una defensa de cuatro formada por Koundé, Upamecano, Lacroix y Truffert, dando entrada a este último como titular por primera vez con la selección francesa.

En el centro del campo, la selección francesa se apoya en Cherki, Koné y Rabiot, mientras que el tridente formado por Olise, Dembélé y Mbappé lidera la línea ofensiva, en una alineación cercana al 4-3-3.

Por otro lado, la selección turca afronta el partido con una alineación prevista que incluye a Çakır en la portería, y por delante a Çelik, Demiral, Bardakcı y Kadıoğlu, mientras que Özcan y Yüksek asumen la labor de contención.

El ataque turco lo lidera el tridente formado por Arda Güler, Kökçü y Uzun por detrás del delantero Yılmaz, dentro de un sistema de juego 4-2-3-1.