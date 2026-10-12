En un giro apasionante que une el fútbol con los pasillos de la política en Gran Bretaña, el primer ministro británico Andy Burnham se encontró en el centro de la tormenta de los "contratos ficticios" que ha sacudido al Manchester City, después de que el club fuera declarado culpable de cometer graves infracciones financieras, las mayores en la historia de la Premier League.

Y tras intensas presiones de la oposición en Gran Bretaña, Burnham anunció que hará públicos los detalles de todos sus tratos y reuniones con los propietarios emiratíes del club.

900 millones de libras esterlinas "ficticios"

La Premier League había hecho estallar una bomba al anunciar que el Manchester City utilizó contratos comerciales "ficticios" dentro de un plan organizado para inflar los ingresos y reducir los costes en más de 900 millones de libras esterlinas, es decir, el equivalente a 1.190 millones de dólares estadounidenses.

Y pese a la gravedad de las acusaciones, el club celeste negó haber cometido ninguna infracción durante todo el tiempo que duró el caso, y aseguró en un comunicado oficial que el dictamen de la comisión independiente contiene "errores fundamentales evidentes". A comienzos de este mes presentó un recurso formal con el objetivo de revocar el fallo y evitar sanciones que podrían ser severas y llegar hasta la resta de puntos o el descenso.

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Las presiones de la oposición obligan a Burnham a revelarlo todo

El caso salió de los campos de juego para llegar al Parlamento, donde políticos de la oposición lanzaron un ataque contra el primer ministro por su respuesta inicial al fallo de culpabilidad.

El Partido Liberal Demócrata exigió a Burnham que revelara de inmediato cualquier reunión que hubiera mantenido con los propietarios del Manchester City, con representantes de Abu Dabi o con entidades vinculadas, mientras que la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, pidió al Gobierno que publicara los detalles de todos los encuentros que Burnham mantuvo con figuras destacadas del club.

La respuesta del primer ministro: lo aclararé todo

En respuesta a estas presiones, Burnham anunció en el podcast "The Rest Is Politics", cuya emisión está prevista para este lunes y del que la agencia "Reuters" publicó algunos fragmentos, su decisión de revelar toda la verdad.

Burnham dijo: "El líder de la oposición me pidió que publicara los detalles de mis reuniones, y estoy encantado de hacerlo y lo haré. Explicaré con total claridad todo el trabajo que hice con ellos durante mi anterior etapa como alcalde del Gran Mánchester".

Y el primer ministro recalcó que sus contactos con el club no son recientes, y precisó: "En realidad, ninguno de esos contactos fue reciente. En lo que respecta a las reuniones que mantuve, solo celebré una reunión importante, y fue en el año 2021".

Burnham ocupó el cargo de alcalde del Gran Mánchester desde mayo de 2017 hasta junio de 2026, un periodo en el que las inversiones del grupo de Abu Dabi en la ciudad experimentaron una gran expansión.

El pasado septiembre había expresado su preocupación por la posibilidad de que los propietarios vendieran el club tras la emisión del fallo de culpabilidad, y los describió como "un gran socio en la construcción del Mánchester moderno" y "en la transformación del club en una potencia mundial", declaración que provocó amplias críticas y que algunos consideraron un posicionamiento partidista en un caso financiero grave.







