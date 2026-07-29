El primer ministro de Reino Unido abre fuego contra Infantino: el Mundial no es una mercancía

El proyecto de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), sobre el Mundial sigue generando amplias reacciones a nivel mundial, más allá de los límites de los organismos deportivos.

La FIFA anunció en un comunicado oficial ayer martes que su presidente, Gianni Infantino, tiene la intención de vender participaciones del Mundial en forma de acciones a inversores del sector privado, y asumirá un papel similar al de un comisionado en este nuevo proyecto.

Tras el enfado de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) por el anuncio de la creación de una nueva estructura comercial dentro de la FIFA, numerosas personalidades políticas han adoptado una postura similar.

Por ejemplo, el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, criticó con dureza esta orientación, subrayando que el Mundial no puede convertirse en un simple activo financiero disponible para los inversores del sector privado.

En un comunicado de tono contundente, Andy Burnham dirigió un mensaje claro a la FIFA y a Gianni Infantino, afirmando: "Déjenme decirlo con total franqueza. El fútbol no pertenece a los inversores, sino a las aficiones que llenan las gradas y se sitúan en la línea de banda semana tras semana, con cualquier condición meteorológica".

Y añadió a través de su cuenta oficial en "X": "El Mundial no es una mercancía, sino la mayor competición del mundo del deporte, y nunca ha pertenecido a nadie para ser vendido. Adórnenlo como quieran, pero en el momento en que vendan una parte de él, lo habrán traicionado. El fútbol pertenece a las aficiones, siempre ha sido así y siempre lo será".











