En unas declaraciones explosivas que han vuelto a encender la polémica en torno al Mundial 2030, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recordó el momento en que la selección española recibió la Copa del Mundo en Estados Unidos, describiendo la imagen del presidente estadounidense Donald Trump entregando el trofeo a España como "un auténtico orgasmo político", en un momento en que se intensifica la disputa sobre la sede del partido final: ¿será en España o en Marruecos?

Sánchez defendió, en una entrevista con la emisora "La Sexta", la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para albergar el Mundial 2030, subrayando que la iniciativa original partió de los dos países ibéricos.

El presidente del Gobierno afirmó: "Es cierto que dos países son quienes organizaron o lanzaron esta idea, España y Portugal, porque a Europa es a quien le tocaba acoger el torneo, y hemos sumado a un país hermano como Marruecos".

Sánchez insistió en que "España acogerá el mayor número de partidos del Mundial en comparación con cualquier otro país", en un mensaje de tranquilidad para la afición española en medio de los crecientes temores de que la final sea retirada en favor de Marruecos.

Durante su intervención, Sánchez recordó con gran entusiasmo la victoria de la selección española en el Mundial que se celebró en Estados Unidos, utilizando una expresión muy personal para describir aquel momento histórico.

Con la vista puesta en albergar el próximo torneo en su propio territorio, Sánchez expresó su deseo de repetir la historia y concluyó diciendo: "Ganamos en Sudáfrica, ganamos en Nueva York, y ahora nos toca ganar en España en 2030, ¿no? Eso es competencia de la FIFA, y España es el país que acogerá el mayor número de partidos".

La batalla por la final del Mundial

Las declaraciones de Sánchez llegan en un momento en que crece la tensión en torno a la sede de la final del Mundial 2030, en medio de los temores dentro de la Real Federación Española de Fútbol de que el partido decisivo se dispute en Marruecos.

Y como reveló Juanma Castaño en el programa "El Partidazo de COPE", las presiones del expresidente estadounidense Donald Trump podrían jugar un papel clave en la elección final del país africano.

En este contexto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, plantea una propuesta polémica. Según el mismo programa, el líder del Partido Popular estudia proponer la retirada de España de la organización del torneo durante su campaña electoral, si la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) no le concede el derecho a albergar el partido final.

La Federación Española descarta la retirada

Esta postura contrasta directamente con la posición oficial de la Real Federación Española de Fútbol, ya que su presidente, Rafael Louzán, descartó cualquier posibilidad de retirada en el programa "El Partidazo de COPE", llamando a la calma institucional y reafirmando los compromisos adquiridos.

Louzán declaró: "España ha firmado acuerdos con los otros países, con la FIFA y con el Gobierno para organizar este Mundial".