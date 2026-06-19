«El primer jugador que trabaja a distancia»... La lesión de Neymar provoca las burlas del presidente brasileño

Neymar da Silva se perderá el partido de Brasil contra Haití debido a su lesión en la pantorrilla, que ya le impidió jugar el debut ante Marruecos (1-1).

El exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain aún no se ha recuperado y no viajó con la selección a Filadelfia.

Los últimos informes médicos indican que podría regresar para el último partido de grupo ante Escocia, pero su estado sigue incierto.

Esta incertidumbre provocó este viernes una reacción irónica del presidente brasileño, Lula da Silva, según «Foot Mercato».

Durante un acto en un hospital de Belo Horizonte, el presidente preguntó a un niño quién era el mejor jugador de Brasil; el niño respondió: «Neymar». Lula respondió con ironía: «Neymar es el primer futbolista convocado para trabajar a distancia».