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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

«El primer jugador que trabaja a distancia»... La lesión de Neymar provoca las burlas del presidente brasileño

Brazil vs Haití
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El presidente de Brasil se burla de Neymar con un comentario mordaz tras su nueva ausencia

Neymar da Silva se perderá el partido de Brasil contra Haití debido a su lesión en la pantorrilla, que ya le impidió jugar el debut ante Marruecos (1-1).

El exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain aún no se ha recuperado y no viajó con la selección a Filadelfia.

Los últimos informes médicos indican que podría regresar para el último partido de grupo ante Escocia, pero su estado sigue incierto.

Esta incertidumbre provocó este viernes una reacción irónica del presidente brasileño, Lula da Silva, según «Foot Mercato».

Durante un acto en un hospital de Belo Horizonte, el presidente preguntó a un niño quién era el mejor jugador de Brasil; el niño respondió: «Neymar». Lula respondió con ironía: «Neymar es el primer futbolista convocado para trabajar a distancia».

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