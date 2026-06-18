El primer fichaje del verano... ¿Cuánto paga el Al-Ahli saudí por Kinteh?

Varios medios revelan que el Al-Ahli saudí pagará un millón de euros por el defensa gambiano Aboubakar Sidi Kinteh, del Tromsø noruego, en el próximo mercado de verano.

Previamente, la prensa confirmó su fichaje tras competir con Colonia, Estrasburgo y Club Brugge.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el defensa gambiano ya firmó un contrato de cinco años con el Al-Ahli, hasta 2031.

El periódico precisó que Kinteh se incorporará al Al-Ahli por 7 millones de euros, que el club saudí pagará en varios plazos.

Con 19 años, se convierte en el primer fichaje del Al-Ahli para el próximo mercado de verano, mientras se esperan más incorporaciones por la posible salida del centrocampista marfileño Frank Kessié.

Kinteh, considerado uno de los mayores talentos europeos, fue elegido mejor revelación de la liga noruega en mayo.