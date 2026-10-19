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Abdelmawgood Samir
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El primer examen antes de la cumbre: el Barcelona rompe el "cerco de la niebla" y vuela a París

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
Francia
España

Problemas que no terminan

La densa niebla provocó un retraso en el viaje de la expedición del Barcelona hacia la capital francesa, París, en su preparación para enfrentarse al Paris Saint-Germain la noche del martes, dentro de las competiciones de la Liga de Campeones de Europa, después de que el avión no pudiera despegar a la hora prevista la mañana del lunes, debido a la escasa visibilidad en el aeropuerto de El Prat.

Estaba previsto que el avión del equipo catalán despegara a las diez y media de la mañana, pero la densa niebla que cubrió la pista del aeropuerto impidió su salida a la hora fijada, lo que obligó a la expedición a esperar hasta obtener el permiso de despegue.

El vuelo se retrasó más de una hora, antes de que se permitiera al avión despegar a las 11:50 de la mañana, con previsión de llegar a los alrededores de París en torno a las dos de la tarde, hora local.

Este retraso afectó al programa de preparación del Barcelona para el esperado duelo ante el Paris Saint-Germain, ya que redujo el tiempo disponible para que el equipo llevara a cabo las tareas previstas tras la llegada a Francia, aunque el retraso no superó unas pocas horas.

El Barcelona se prepara para disputar un exigente encuentro ante el conjunto parisino en la Liga de Campeones de Europa, en un partido que despierta un gran interés, en medio del afán de ambos equipos por lograr un resultado positivo en la competición continental.

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