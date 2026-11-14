El primer entrenador de Yamal revela el "sacrificio de la madre" antes del viaje al Barcelona

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La historia de Lamine Yamal con el FC Barcelona no puede entenderse sin abordar los sacrificios que estuvieron detrás de sus primeros años en el mundo del fútbol.

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El diario Sport señaló que Yamal, antes de convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol mundial, dio sus primeros pasos en el club La Torreta, en cuyas filas jugó desde que tenía 5 años.

Y allí conoció a Inocente Díez, conocido como Kubala, que fue el primer entrenador que trabajó con él y que ahora ha recordado las dificultades que afrontó la familia de Yamal durante su etapa de formación.

En concreto, Díez puso el foco sobre Sheila, la madre de Yamal, y sobre la difícil decisión que supuso la incorporación definitiva de su hijo al sistema del Barcelona, pues esa elección significaba renunciar a una parte de su vida cotidiana y empezar una nueva etapa lejos de casa.

Inocente Díez dijo: «Fue muy difícil para Sheila que Lamine se trasladara al Barcelona».

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Kubala recuerda que Yamal permaneció vinculado a su entorno habitual hasta cumplir los 12 años, e incluso siguió estudiando en el colegio de la zona hasta terminar sexto de primaria, etapa tras la cual se trasladó definitivamente a la academia de La Masia.

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El cambio fue difícil para una familia que tuvo que compaginar los entrenamientos, los desplazamientos y las obligaciones profesionales.

Díez relata: «Ya fuera que el niño iba en taxi o a pie, era difícil para su madre, porque ella tenía que ir a trabajar», señalando la magnitud del esfuerzo que exigía organizar los detalles de la vida diaria para que Lamine pudiera seguir desarrollando su talento.

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Aun así, Sheila era muy consciente de que debía respetar el deseo de su hijo. Kubala recuerda: «Tomó su decisión y dijo: esto es lo que él quiere».

Kubala considera que es imprescindible que los padres acompañen a sus hijos en este tipo de decisiones y que les expliquen las consecuencias que puede acarrear dar un paso de tal importancia a una edad tan temprana.

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Díez habló también de la dificultad psicológica que afronta un niño cuando se aleja de su entorno, de sus amigos y de su familia para perseguir una oportunidad deportiva.

Y explica lo que significa vivir una separación de este tipo: «Su padre se quedará aquí, no volverá a ver a sus amigos, mientras él se irá allí a entrenar».

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Y admite: «Esto es muy duro para un niño de 7 años», destacando que las oportunidades que obtienen los jóvenes talentos también esconden detrás sacrificios personales y familiares.

En este contexto, el exresponsable dedicó un gran elogio a Sheila, en reconocimiento a su papel a lo largo de todo este trayecto, y dijo: «Cuando los niños son tan especiales, contar con alguien que los acompañe es importante, y en este caso, Sheila merece un diez sobre diez».

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Con estas palabras, Inocente Díez subraya la importancia del entorno familiar en los primeros pasos de la trayectoria de Lamine Yamal, y recuerda que el camino hasta convertirse en una estrella del Barcelona tuvo, por encima de todo, a una madre que se vio obligada a tomar decisiones difíciles para apoyar a su hijo en la consecución de su sueño.