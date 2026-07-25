El primer club se presenta ante el AC Milan por Santiago Gimenez

La Lazio se ha interesado ante el AC Milan por los servicios de Santiago Gimenez, según ha podido saber La Repubblica. El entrenador Gennaro Gattuso ve en el delantero mexicano al líder ideal del ataque romano.

Hace ya varias semanas salió a la luz que la Lazio tenía a Gimenez en su lista. Aun así, el club fue primero a por el exajacied Lorenzo Lucca. Sin embargo, se lesionó, por lo que Gimenez volvió a entrar en escena.

Según el diario italiano, la Lazio ya ha mantenido conversaciones con el entorno de Gimenez y ahora también ha hecho consultas a su club: el AC Milan.

Los milaneses quieren desprenderse de Gimenez. Una cesión con opción de compra es, por el momento, la fórmula más probable.

La cuantía de esa opción de compra todavía puede convertirse en un obstáculo en las negociaciones. El AC Milan exige una cantidad de 20 millones de euros, pero a la Lazio le parece demasiado.

En el mercado de invierno de la temporada 2024/25, Gimenez fue fichado por el AC Milan desde el Feyenoord por 30 millones de euros. El mexicano empezó bien en Milán, pero luego bajó mucho su nivel.

La temporada pasada no logró marcar ni un solo gol en la Serie A y arrastró con frecuencia problemas de lesiones.