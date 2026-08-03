El futuro de la estrella egipcia Mohamed Salah continúa generando numerosas especulaciones durante el mercado de fichajes de verano, ante la vinculación de su nombre con varios clubes, encabezados por equipos de la liga turca.

Y con el aumento de las noticias sobre su cercanía al Trabzonspor, el presidente del club salió con declaraciones contundentes para poner fin a los rumores que circulan, aclarando la verdad sobre la existencia de negociaciones o un acuerdo con el capitán de la selección de Egipto.

Ertuğrul Doğan, presidente del Trabzonspor, reveló la verdad sobre los informes que hablaban de la cercanía de Mohamed Salah, capitán de la selección de Egipto y exestrella del Liverpool inglés, de incorporarse a las filas del equipo durante el actual periodo de fichajes de verano.

El futuro de Salah, que recientemente se convirtió en agente libre tras llegar a un acuerdo con el Liverpool para rescindir su contrato un año antes de su fecha de finalización, sigue generando mucha polémica, ante el hecho de que hasta ahora no ha llegado a un acuerdo con ningún club nuevo tras su marcha del estadio de Anfield.

Doğan dijo, en declaraciones recogidas por el diario "Asharq Al-Awsat" saudí: "Como dije anteriormente, actualmente no hay ningún acuerdo con Salah. Y nunca dije que las negociaciones sigan en curso. Y hasta este momento, no existe ningún acuerdo de ese tipo".

Las declaraciones del presidente del Trabzonspor llegaron pocos días después de que Önder Özen, director de fútbol del Beşiktaş, anunciara la suspensión temporal de los esfuerzos del club por fichar al capitán de la selección de Egipto, después de que las negociaciones llegaran a un punto muerto debido a las exigencias económicas.

Özen explicó, durante una rueda de prensa, que el Beşiktaş mantuvo varias rondas de negociaciones con el exdelantero del Liverpool, pero las conversaciones se volvieron más complicadas al discutir los aspectos económicos de la operación.

El dirigente turco afirmó que la directiva del Beşiktaş no mejorará su oferta actual, señalando al mismo tiempo que los representantes de Mohamed Salah mantienen también conversaciones con otros clubes interesados en hacerse con los servicios del jugador.

La directiva del Trabzonspor confirma las declaraciones del presidente

Por su parte, Derviş Koz, miembro de la junta directiva del Trabzonspor y tesorero del club, subrayó que Ertuğrul Doğan es el único responsable del apartado de fichajes dentro del club.

Koz dijo, en declaraciones a la agencia "Reuters": "Ertuğrul Doğan es la única persona con potestad en todos los asuntos de fichajes del club. Y sus declaraciones sobre este asunto son claras, y si vuelven a las declaraciones del presidente encontrarán en ellas la respuesta que buscan".

Mohamed Salah sigue estudiando todas las opciones disponibles ante él para elegir su próximo destino, después de haber preferido aplazar la toma de su decisión final hasta después del fin de la participación de la selección de Egipto en la Copa del Mundo 2026, durante la cual llevó a Egipto a alcanzar los octavos de final, antes de comenzar la fase de comparación entre las ofertas que le han sido presentadas.