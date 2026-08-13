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El presidente del Trabzonspor: Salah es un fichaje genial que no se compra con dinero, y este es nuestro próximo objetivo

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M. Salah
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Núñez en camino...

El presidente del Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, consideró que el fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah fue una "operación genial" y un punto de inflexión en el proyecto del club, subrayando que convencer a un jugador de su categoría no puede lograrse solo con dinero.

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Doğan, en declaraciones exclusivas al programa TRT SPOR, reveló los entresijos de la incorporación de Salah: "Cuando supimos que el Besiktas estaba negociando con él, al principio nos detuvimos por respeto a las negociaciones, y cuando estas se estancaron, intervinimos; el asunto llevó de 5 a 6 días. Por supuesto, si quieres a Salah, tienes que pagar esa cantidad, pero no puedes traerlo aquí solo con dinero".

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Y añadió: "La incorporación de Salah fue un valioso añadido para la gente de Trabzon. Sufríamos una carencia de jugadores estrella; fue una operación genial, y esperamos ver la llegada de estrellas similares en el futuro".

En cuanto al delantero uruguayo Darwin Núñez, cuyo nombre se ha vinculado al club, Doğan afirmó: "Es un buen jugador, y un jugador que le gusta a nuestro entrenador; todavía no se ha llegado a un acuerdo, y las negociaciones están en marcha".

Doğan habló sobre la particularidad de trabajar en la ciudad y dijo: "Trabzon es una ciudad difícil, la naturaleza de su gente es un poco distinta; nuestra ciudad hace que todos sientan las emociones de su gente, su implicación y su cercanía cuando ella quiere. Es una tarea difícil, pero enormemente gratificante".

El presidente del club concluyó con una contundente declaración sobre la situación económica: "El año pasado logramos ventas de jugadores por valor de 119 millones de euros; tengo jugadores que puedo vender por una cantidad mucho mayor. Mientras nuestros rivales sufren deudas que oscilan entre los 30 y los 35 mil millones de euros, nuestras deudas han bajado a solo mil millones de euros. Por eso, tengo derecho a gastar dinero en jugadores".

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