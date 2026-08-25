El presidente del Trabzonspor: Salah es el mejor jugador musulmán, y estos son los entresijos de su fichaje

Ertuğrul Doğan, presidente del club turco Trabzonspor, elogió al astro egipcio Mohamed Salah, asegurando que es "el mejor jugador musulmán del mundo", esto tras semanas de su incorporación al equipo en una operación de traspaso libre después de que finalizara su contrato con el Liverpool.

Doğan, en declaraciones recogidas por el sitio web "Foot Mercato", reveló los entretelones de las negociaciones que precedieron al fichaje del capitán de la selección de Egipto por el Trabzonspor.

El presidente del club afirmó que Salah le preguntó durante las negociaciones: "¿Por qué debería elegir al Trabzonspor ahora?", explicando que él le respondió hablándole de la afición del club: "Conocerás a un grupo de aficionados como nunca has visto, y sentirás el amor verdadero que esta gente le tiene al club".

Doğan señaló que Salah palpó esto por sí mismo a su llegada a Turquía, donde cerca de 35 mil aficionados se congregaron para recibirlo en una escena que calificó de excepcional.

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El presidente del Trabzonspor aclaró que el fichaje de Mohamed Salah no se limita a los aspectos deportivos, sino que se enmarca en un proyecto a largo plazo del club, basado en atraer y desarrollar talentos jóvenes, aprovechando la experiencia de los grandes jugadores dentro del vestuario.

Y añadió: "Mohamed Salah es el mejor jugador musulmán del mundo, y es un modelo influyente. Queremos que sea un ejemplo a seguir para los jugadores jóvenes gracias a su profesionalidad y su comportamiento dentro y fuera del campo".

Mohamed Salah se incorporó al Trabzonspor con un contrato que se extiende por dos temporadas, en uno de los fichajes más destacados del mercado veraniego, tras el final de su etapa con el Liverpool, en medio de grandes esperanzas de que lidere al equipo en la lucha por los títulos nacionales y continentales.

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