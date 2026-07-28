El club Trabzonspor puso un punto final rápido y contundente a la enorme polémica que se desató en Turquía durante las últimas horas, tras la difusión de informaciones sobre un acuerdo preliminar entre la entidad y la estrella egipcia Mohamed Salah.

El revuelo llegó después de que varios informes aseguraran que el Trabzonspor había entrado en las negociaciones con el capitán de la selección de Egipto, tras el estancamiento de sus largas conversaciones con su clásico rival, el Besiktas. Es más, el sitio web "Sports Digital" llegó a afirmar que el jugador ya había alcanzado un acuerdo preliminar con el Trabzonspor, una noticia que incendió las redes sociales y generó una gran ilusión entre la afición del club.

Comunicado contundente del presidente

Sin embargo, el presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, se apresuró a desmentir todo lo que se había dicho, en unas declaraciones recogidas por el periodista Onur Tascioglu, en las que aseguró que todas las afirmaciones relativas al fichaje de Mohamed Salah no tenían nada que ver con la realidad.

Dogan afirmó de forma tajante: "Las afirmaciones sobre el traspaso de Mohamed Salah no son ciertas", cerrando por completo la puerta a estos rumores.

¿Por qué se vinculó a Salah con Turquía?

Diversos informes de prensa habían revelado con anterioridad que el Besiktas presentó una oferta descomunal a la estrella egipcia, por dos temporadas, con un salario anual garantizado de 15 millones de euros, además de 4 millones de euros en incentivos ligados al rendimiento.

Los informes señalaron que la directiva del Besiktas decidió congelar temporalmente la operación por desacuerdos en torno a los derechos de imagen y las comisiones de los agentes, lo que abrió la puerta a especulaciones que vincularon el nombre de Salah con el Trabzonspor antes de que llegara el desmentido oficial.