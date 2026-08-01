El presidente del Trabzonspor aumenta el misterio en torno al fichaje de Mohamed Salah

Ertugrul Dogan, presidente del Trabzonspor turco, rompió su silencio para responder a las informaciones que vinculaban a su club con el fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah, asegurando que no existe ningún acuerdo en este momento, además de desmentir lo que se había rumoreado sobre la disposición del capitán de la selección de Egipto a viajar a la ciudad de Trabzon.

Dogan afirmó, en declaraciones a la cadena turca "A Spor", que lo que se difunde en los medios de comunicación y en las redes sociales no refleja la realidad, y añadió: "Se dicen muchas cosas, pero no existe ningún acuerdo con Mohamed Salah".

El presidente del club turco aclaró que lo que se ha planteado sobre la llegada de Salah a Trabzon durante las próximas horas no es cierto, subrayando: "No hay ningún plan para que viaje a Trabzon mañana. Y si existiera semejante plan, lo habríamos comunicado a los medios y a la afición del club".

Y agregó: "¿Quién de nosotros no querría fichar a un jugador de la talla de Mohamed Salah? Por supuesto que lo deseamos, pero la realidad es que no existe ningún acuerdo en este momento".

Estas declaraciones llegan después de que informes turcos señalaran anteriormente que los responsables del Trabzonspor mantuvieron una reunión con el representante de Salah, durante la cual se presentó la oferta oficial al jugador y se discutieron sus cláusulas.

Los informes aclararon que la oferta incluye un salario anual de 17 millones de euros, además de un contrato con una duración de dos años.

Se niega a hablar sobre la realidad de las negociaciones

Al ser preguntado sobre si había entrado en negociaciones con el capitán de la selección de Egipto, Dogan evitó dar una respuesta directa, limitándose a decir: "No quiero hablar de este asunto".

Y continuó: "La afición quiere ver a un jugador como Mohamed Salah con la camiseta del Trabzonspor, y yo también lo deseo, pero hasta ahora no existe ningún acuerdo, ni tampoco hay ningún plan para su llegada a Trabzon".

"Debemos elegir nuestras palabras con cuidado"

El presidente del Trabzonspor abordó la forma en que el club gestiona los expedientes de fichajes, subrayando que la dirección se ve obligada en ocasiones a ser reservada en sus declaraciones para preservar los intereses del club durante las negociaciones.

Y dijo: "Como presidente del club, debo elegir mis palabras con cuidado. En algunos fichajes tenemos que seguir un determinado estilo de negociación, porque cualquier declaración podría influir en el desarrollo de las conversaciones".

Dogan concluyó sus declaraciones asegurando que el club revelará cualquier novedad relacionada con el expediente de fichajes tan pronto como se produzca, y añadió: "En este momento no hay ningún acuerdo ni ningún viaje planificado, y cuando haya novedades se las comunicaremos directamente a nuestra afición".

Interés turco y saudí

Salah rescindió su contrato con el Liverpool al final de la pasada temporada, convirtiéndose en jugador libre, lo que ha encendido las especulaciones sobre su futuro este verano.

Salah estuvo cerca de incorporarse al Besiktas turco durante los últimos días, pero las negociaciones no llegaron a un acuerdo definitivo debido a la existencia de diferencias económicas entre ambas partes.

Asimismo, los clubes de la Roshn Saudi League siguen observando de cerca la situación del jugador, encabezados por el Al Ittihad de Yeda, que anteriormente ya había mostrado un gran interés en hacerse con los servicios de Salah durante los últimos periodos.