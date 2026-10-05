El presidente del Oporto sorprende a Mourinho con unas declaraciones impactantes sobre el Real Madrid y el Barcelona

José Mourinho fue la elección de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, el pasado verano, con el objetivo de poner fin a una racha de dos temporadas del conjunto merengue sin conquistar títulos importantes.

El técnico portugués afronta un gran desafío, pues se encuentra de nuevo frente al Barcelona, al que parece sumamente difícil superar en el inicio de esta temporada.

El arranque del Real Madrid no ha estado al nivel esperado, pero el club blanco sigue depositando su confianza en Mourinho.

El diario As publicó las declaraciones de Villas-Boas, presidente del Oporto, durante una entrevista que concedió al diario Corriere dello Sport, en la que afirmó que el técnico portugués es la persona ideal para darle la vuelta por completo a la situación del Real Madrid.

Villas-Boas defendió a José Mourinho como uno de los mejores entrenadores del mundo, pese a reconocer que el actual Barcelona representa un enorme desafío para el técnico portugués.

Villas-Boas declaró: "José Mourinho sigue siendo uno de los mejores entrenadores del mundo, y siempre lo he sabido. Ahora dirige al mejor club del mundo, pero es una lástima que el Barcelona esté en tan buen momento".

El presidente del Oporto continuó: "Se ha enfrentado al Barcelona en su mejor momento, como ya ocurrió cuando dejó el Inter de Milán. Pero estos son los retos que más disfruta Mourinho".



