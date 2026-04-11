El presidente del Olympique de Safi afirma que Farhani no rechazó llevar la bandera de Marruecos y señala a los responsables del incidente

Mohamed El Haidawi, presidente del Olympique de Safi, reaccionó al empate sin goles ante el Union de la Capital en la ida de semifinales de la Copa de la Confederación Africana y comentó la polémica en torno al jugador argelino Houari Ferhani.

A través de Facebook, afirmó: «La ida en Argelia acabó 0-0 y aún tenemos la vuelta en Safi para buscar la final. La clasificación será posible si nos unimos».

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En medio de polémicas arbitrales, Safi igualó con el Unión de Argel en su feudo.

Sobre la polémica por la camiseta de Houari Farhani, que salió sin la bandera de Marruecos en el estadio 5 de Julio de Argel, El Haidawi aclaró:Quiero aclarar un punto clave del partido de ida: nuestro luchador Houari Ferhani no llevó la bandera en su camiseta por un problema técnico entre nuestro proveedor de ropa deportiva y el encargado del equipaje; se resolvió en el segundo tiempo»..

Y añadió: «Aseguro que Houari no se negó a llevar la camiseta; al contrario, considera a Marruecos su segunda patria y se entrega por nuestra querida camiseta».

Finalmente, subrayó que el Safi «tiene ante sí la oportunidad de hacer historia, lo que nos obliga a todos a apoyar al equipo y a sus jugadores, y a protegerlos y animarlos».