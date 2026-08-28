El presidente del Lille sobre lo que hizo el árbitro del partido ante el París: ¡Es un escándalo!

El Lille vivió una noche impactante después de que el Paris Saint-Germain escapara de la derrota en la segunda jornada de la Ligue 1 y convirtiera su desventaja de dos goles hasta el minuto 90 en un empate agónico, en un resultado que encendió la ira de los dirigentes del club del norte, encabezados por el presidente Olivier Létang.

Según fuentes de la cadena francesa Foot Mercato, Létang estalló de rabia tras el partido en los pasillos del estadio Pierre-Mauroy, y dirigió duras críticas al tiempo de descuento que concedió el árbitro (3 minutos), repitiendo la frase «¡Es un escándalo!», expresando así su enfado por la manera en que su equipo perdió la victoria.

El Lille se encaminaba a lograr una de las mayores sorpresas de la jornada tras adelantarse con dos goles sin respuesta, y parecía ir camino de derribar al vigente campeón, antes de que comenzara el desplome en los últimos instantes, cuando Vitinha recortó distancias en el minuto 90+1 y luego Marquinhos arrebató el gol del empate con un cabezazo en el minuto 90+5.

La conmoción fue mayor porque los locales mantuvieron su ventaja durante casi todo el partido, antes de que se les escaparan los tres puntos en el tiempo agónico, convirtiendo la alegría de la afición del Lille en un estado de estupor e ira dentro del estadio Pierre-Mauroy.

Létang no se limitó a expresar su enfado, ya que el presidente del club no apareció en el programa «Ligue 1» tras el partido, en un momento en el que su equipo seguía bajo los efectos de la conmoción por el gol del empate que llegó en los últimos segundos.