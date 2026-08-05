El presidente del Besiktas revela una sorpresa: no queríamos a Salah

El presidente del Beşiktaş, Serdal Adalı, rompió su silencio para hablar por primera vez sobre el traspaso de la estrella egipcia Mohamed Salah al Trabzonspor, negando que su club haya perdido la carrera por fichar al capitán de la selección de Egipto o que se haya retirado de ella bajo la presión de la competencia.

Adalı afirmó, en declaraciones recogidas por varios medios turcos, entre ellos el sitio web del canal turco A Spor, que el Beşiktaş no tenía intención de fichar a Salah desde un principio, y añadió: "No queríamos el fichaje de Mohamed Salah, y esto debe quedar claro para todos. No lo fichamos, pero no porque hayamos perdido la operación o no hayamos podido incorporarlo; esas afirmaciones no son ciertas".

El presidente del Beşiktaş aclaró que las declaraciones previas del entrenador del equipo, Onder, fueron malinterpretadas, y añadió: "El entrenador explicó el asunto de una manera clara y respetuosa cuando dijo: 'En este momento', pero sus palabras se entendieron de forma errónea. En ese momento podríamos haber anunciado sencillamente que nos habíamos retirado de las negociaciones, pero se presentó el asunto como si hubiésemos sido parte de la operación y luego llegara otro club y se llevara al jugador, y eso no es cierto y me molesta".

Adalı subrayó que el Beşiktaş no ha perdido ningún jugador en favor de otro club desde que asumió la presidencia del club, diciendo: "Desde que asumí el cargo, nadie ha podido arrebatarnos a ningún jugador que quisiéramos incorporar. Además, nuestra relación con el Trabzonspor es buena, y no puede ocurrir algo de ese tipo entre los dos clubes".

Agregó que los movimientos del Beşiktaş en el mercado de fichajes marchan conforme al plan establecido, aclarando: "Nuestras operaciones avanzan según lo planeado, y se incorporarán nuevos jugadores a partir de la próxima semana. Al final, lo que decidirá las cosas es lo que ocurre dentro del terreno de juego; en cuanto al revuelo de los fichajes, no dura más que unos pocos días".

El presidente del Beşiktaş se refirió a la situación del belga Leandro Trossard, asegurando que no existe ningún problema relacionado con su inscripción, y dijo: "No hay ningún problema respecto a la licencia de Trossard, ya que el asunto se resolvió anoche, y estamos a la espera de que lleguen los documentos desde Inglaterra. No estará listo para el primer partido, pero esperamos que participe en el segundo".

También comentó la polémica que se generó a raíz de las expresiones de su rostro durante los cánticos de la afición con el nombre de Mohamed Salah en el acto de presentación de Trossard, diciendo: "Todo el mundo habló de los rasgos de mi rostro, pero, con franqueza, no oí lo que la afición estaba cantando en ese momento".

Adalı cerró sus declaraciones reafirmando que el fichaje de Salah no formaba parte de los planes del Beşiktaş, y añadió: "Se dijo mucho a partir de las expresiones de mi rostro, como si hubiésemos perdido la operación, pero su traspaso no formaba parte de nuestros planes. El agente del jugador hizo cosas a las que no estábamos acostumbrados antes, y creo que, al final, todo salió como debía. Con el paso del tiempo la imagen se aclarará, y todos entenderán por qué no se cerró esta operación".

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