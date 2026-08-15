Serdar Adalı, presidente del Beşiktaş, reveló los entresijos de varios asuntos importantes del actual mercado de fichajes veraniego, encabezados por la contratación del serbio Dušan Vlahović, junto a las operaciones de Leandro Trossard y Alexander Nübel, y aseguró que el equipo aspira a competir por los títulos esta temporada.

Adalı afirmó, en declaraciones al portal turco "Duhuliye", especializado en noticias del Beşiktaş: "Nuestro mayor fichaje es nuestro entrenador Vincenzo Italiano. Desde el primer día de su llegada siempre fue positivo. Después de empezar a trabajar con el equipo dijo: tenemos un equipo muy bueno, presidente, tráeme un buen delantero, y si nuestras posibilidades lo permiten, fichemos a Vlahović, con eso basta".

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El presidente del Beşiktaş habló de las negociaciones que se dieron en torno a la estrella egipcia Mohamed Salah, que finalmente fichó por el Trabzonspor turco, diciendo: "Cuando se nos presentó la operación de Salah, hice un gran esfuerzo por convencer al entrenador y al cuerpo técnico".

Y prosiguió: "El entrenador y el cuerpo técnico no estaban dispuestos (a incorporar a Salah). Pero las condiciones que pidieron (Salah y su agente) no encajaban con los principios de nuestro club, ni estaban dentro de la planificación que habíamos trazado al inicio del periodo de fichajes. Cuando las condiciones no encajaron, nos retiramos".

Y añadió: "Si hubiéramos fichado a Salah, no habríamos podido traer a Vlahović, que era a quien quería el entrenador. Estoy muy contento por haber cerrado la operación que él quería".

Negociaciones tempranas

Adalı reveló que las negociaciones del Beşiktaş con Vlahović comenzaron pronto, diciendo: "Algunas operaciones, especialmente la contratación de grandes nombres, no son fáciles. Pasé 4 meses hasta traer a Quaresma al Beşiktaş. Y con Vlahović también negociábamos desde el mes de junio. Es un jugador con una gran personalidad y muy motivado, y todo lo que me prometió lo cumplió".

También mostró su satisfacción por la incorporación de Trossard y Nübel, diciendo: "El rendimiento y la calidad de Nübel, y que un nombre como Trossard vista la camiseta del Beşiktaş, me hace muy feliz, como a toda la afición. Y todos nuestros demás jugadores tienen un valor especial".

Adalı cerró sus declaraciones subrayando que el objetivo del Beşiktaş es competir por los títulos esta temporada, y no solo construir un equipo para el futuro: "Tenemos un equipo que quiere proclamarse campeón esta misma temporada, y no dentro de 3 o 5 años. Ya lo había dicho antes: traeré jugadores que nadie se imagina, y me mantengo en mis palabras".