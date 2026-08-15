¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Kasimpasa-vs-Trabzonspor-1st-week-Trendyol-Super-League-2026-27AFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

El presidente del Beşiktaş: el entrenador no quería a Salah y me esforcé mucho para convencerlo

Fichajes
Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Superlig
Trabzonspor vs Ferencvaros
Ferencvaros
Europa League Qualification
Besiktas vs Eyupspor
Besiktas
Eyupspor
Besiktas vs FK Kauno Zalgiris
FK Kauno Zalgiris
M. Salah
D. Vlahovic
V. Italiano
Turquía
Hungría
Lituania
Egipto
Serbia
Italia

La estrella egipcia se trasladó finalmente a Trabzon.

Serdar Adalı, presidente del Beşiktaş, reveló los entresijos de varios asuntos importantes del actual mercado de fichajes veraniego, encabezados por la contratación del serbio Dušan Vlahović, junto a las operaciones de Leandro Trossard y Alexander Nübel, y aseguró que el equipo aspira a competir por los títulos esta temporada.

Adalı afirmó, en declaraciones al portal turco "Duhuliye", especializado en noticias del Beşiktaş: "Nuestro mayor fichaje es nuestro entrenador Vincenzo Italiano. Desde el primer día de su llegada siempre fue positivo. Después de empezar a trabajar con el equipo dijo: tenemos un equipo muy bueno, presidente, tráeme un buen delantero, y si nuestras posibilidades lo permiten, fichemos a Vlahović, con eso basta".

Lee también

Un lateral con alma de extremo: el Real Madrid ficha a la joya del Rayo Vallecano

El Barcelona gana decenas de millones en el mercado y los reserva para tres objetivos

El presidente del Beşiktaş habló de las negociaciones que se dieron en torno a la estrella egipcia Mohamed Salah, que finalmente fichó por el Trabzonspor turco, diciendo: "Cuando se nos presentó la operación de Salah, hice un gran esfuerzo por convencer al entrenador y al cuerpo técnico".

Y prosiguió: "El entrenador y el cuerpo técnico no estaban dispuestos (a incorporar a Salah). Pero las condiciones que pidieron (Salah y su agente) no encajaban con los principios de nuestro club, ni estaban dentro de la planificación que habíamos trazado al inicio del periodo de fichajes. Cuando las condiciones no encajaron, nos retiramos".

Y añadió: "Si hubiéramos fichado a Salah, no habríamos podido traer a Vlahović, que era a quien quería el entrenador. Estoy muy contento por haber cerrado la operación que él quería".

Negociaciones tempranas

Adalı reveló que las negociaciones del Beşiktaş con Vlahović comenzaron pronto, diciendo: "Algunas operaciones, especialmente la contratación de grandes nombres, no son fáciles. Pasé 4 meses hasta traer a Quaresma al Beşiktaş. Y con Vlahović también negociábamos desde el mes de junio. Es un jugador con una gran personalidad y muy motivado, y todo lo que me prometió lo cumplió".

También mostró su satisfacción por la incorporación de Trossard y Nübel, diciendo: "El rendimiento y la calidad de Nübel, y que un nombre como Trossard vista la camiseta del Beşiktaş, me hace muy feliz, como a toda la afición. Y todos nuestros demás jugadores tienen un valor especial".

Adalı cerró sus declaraciones subrayando que el objetivo del Beşiktaş es competir por los títulos esta temporada, y no solo construir un equipo para el futuro: "Tenemos un equipo que quiere proclamarse campeón esta misma temporada, y no dentro de 3 o 5 años. Ya lo había dicho antes: traeré jugadores que nadie se imagina, y me mantengo en mis palabras".

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google