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El presidente del Bayern Múnich: siento lástima por el jugador del Liverpool

F. Wirtz
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Hainer reveló la postura del club bávaro sobre el jugador

Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich, afirmó que el fichaje del internacional alemán Florian Wirtz, jugador del Liverpool, no está sobre la mesa en este momento, a pesar de elogiar sus cualidades.

Hainer respondió a una pregunta sobre si el Bayern sigue de cerca la situación de Wirtz en el Liverpool, y dijo: "Florian Wirtz es un jugador excepcional. Casi siento algo de pena por él, porque todavía no ha mostrado en Inglaterra el nivel que tenía en el Leverkusen, ya que también lo necesitamos en la selección alemana".

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El presidente del club bávaro añadió: "Pero tenemos una plantilla de altísima calidad, con la que estamos muy contentos. Y por eso, no es un tema que esté sobre la mesa para nosotros en este momento".

Wirtz se incorporó al Liverpool procedente del Bayer Leverkusen en junio de 2025, por 100 millones de libras esterlinas, ampliables a 116 millones con variables, en una operación récord en la historia del club inglés.

El jugador prefirió entonces fichar por el Liverpool antes que por el Bayern, que buscó durante mucho tiempo su incorporación, y el Manchester City también estaba interesado en contratarlo. Wirtz justificó su elección en aquel momento por su deseo de vivir una nueva experiencia fuera de la liga alemana.

Wirtz disputó 49 partidos con el Liverpool en su primera temporada 2025-2026 en todas las competiciones, en los que marcó 7 goles y dio 8 asistencias, según el sitio LFChistory especializado en la historia y las estadísticas del Liverpool. Su primer gol con la camiseta del equipo llegó el 27 de diciembre de 2025, ante el Wolverhampton.

En la temporada actual ha jugado 8 partidos sin marcar y ha dado dos asistencias, la última a Bradley Barcola durante la victoria ante el LASK austriaco (6-3), en la Liga de Campeones de Europa.


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