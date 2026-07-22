Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich, elogió los dos nuevos fichajes, el delantero marroquí Ismael Saibari y el lateral alemán Nathaniel Brown, y expresó su confianza en la capacidad de ambos para aportar al equipo.

Saibari, internacional marroquí de 25 años, fue una de las principales figuras del PSV Eindhoven neerlandés, destaca por su capacidad para jugar en más de una posición ofensiva y llamó la atención durante su participación con la selección de Marruecos en el Mundial 2026.

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En cuanto a Nathaniel Brown, el lateral izquierdo alemán de 23 años, se incorporó al Bayern este verano tras su gran rendimiento con el Eintracht Fráncfort, y destaca por su velocidad y su capacidad para desempeñar labores tanto defensivas como ofensivas.

Maximilian Koch, periodista del diario alemán "Abendzeitung", señaló que Hainer elogió a la dupla durante sus declaraciones a los medios, y dijo: "Ambos son jugadores muy destacados, y eso quedó demostrado durante el Mundial".

Y continuó: "Saibari ofreció un nivel magnífico hasta que sufrió la lesión, y marcó un gol en cada partido que disputó. En cuanto a Brown, es un jugador extraordinario, creemos que nos será de gran ayuda. Destaca por su velocidad y encaja a la perfección con el estilo del Bayern Múnich".

Hainer también elogió al director deportivo Max Eberl, cuando se le preguntó si los fichajes de Saibari y Brown habían reforzado sus opciones de conseguir un nuevo contrato, al afirmar: "Max Eberl ha hecho, sin duda, un buen trabajo al fichar a estos dos jugadores".