En la extraña guerra de barro por Julián Alvarez, Joan Laporta repartió de lo lindo el fin de semana. Después de la asamblea general de diez horas del FC Barcelona del sábado, naturalmente volvió a ser tema la enemistad permanente con el Atlético de Madrid.

«Se dieron por ofendidos porque no había manera de justificar su comportamiento. Nosotros hicimos lo que se suele hacer: hubo un intercambio entre los clubes y, después, hablé personalmente con Gil Marín».

El dirigente del Atlético le habría dicho a Laporta que Alvarez no se marcharía al Barcelona porque los madrileños no tenían una alternativa para reemplazar a su mejor delantero. Hasta ahí, todo normal.

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¿Qué se reprochan mutuamente el Atlético y el Barcelona?

Pero al final, el Atleti se habría comportado de una manera «completamente inapropiada», denunció Laporta. «No sé a qué se debió, aunque puedo imaginármelo, pero no tengo pruebas», explicó. «Nos llegaron mensajes de que lo venderían a todos los clubes menos al Barça. Luego se quitaron la máscara y lo dijeron abiertamente».

Al parecer, sin embargo, el asunto Alvarez está cerrado en el FC Barcelona, al menos presumiblemente hasta el próximo periodo de traspasos. Es «pasado, y estamos muy satisfechos con la plantilla que tenemos, y el entrenador también está muy feliz».

El verano pasado, Alvarez y el Barça vivieron un intenso coqueteo que se desarrolló muy públicamente. Durante el Mundial, por ejemplo, el argentino declaró que ya había comunicado internamente su salida de Madrid. Pero el Atlético se mantuvo firme. Poco antes del cierre del periodo de traspasos, un dirigente del club declaró a la Marca: «La posibilidad de que lo vendamos al Barça es del cero por ciento. En este caso no se trata de dinero, sino de dignidad. Se puso en marcha una campaña con mentiras y medias verdades».

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¿Cómo va hasta ahora la temporada de Julián Alvarez?

En lo deportivo, el culebrón no le ha salido rentable ni a Alvarez ni al Atlético. El delantero apenas está teniendo hasta ahora un papel relevante, lastrado por problemas musculares y visiblemente tocado mentalmente tras el culebrón del verano y la palpable aversión de su propia afición.

El jugador de 26 años apenas suma 55 minutos en La Liga, repartidos en dos breves apariciones. Y no participó en ningún gol. En el arranque de la Champions League jugó recientemente 90 minutos ante el Liverpool y firmó también una asistencia, aunque el partido se perdió por 1-2. El Barcelona, en cambio, está arrasando en la Liga sin Alvarez: el equipo de Hansi Flick suma hasta ahora siete victorias y 31:7 goles.