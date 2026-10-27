En una confesión histórica que cambiará la percepción de todos sobre el premio de este año, el director editorial de "France Football" reveló que el Balón de Oro 2026 se decidió por la diferencia más ajustada en la historia del galardón, y que Kylian Mbappé fue el campeón coronado hasta los últimos metros antes de que Harry Kane diera un vuelco a todas las balanzas.

El inglés Harry Kane se coronó con el Balón de Oro como mejor jugador de la temporada, tras una campaña excepcional en la que condujo al Bayern Múnich al título de la Bundesliga y brilló de forma notable tanto en el Mundial como en la Liga de Campeones de Europa, en una competencia feroz que el premio nunca había presenciado antes, frente a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

La diferencia de 41 puntos se hace añicos

Vincent García, director editorial de la revista France Football y director ejecutivo del premio, reveló que lo ocurrido este año no había sucedido antes, cuando dijo: "La competencia entre Kane y Mbappé fue extremadamente reñida y crispó los nervios; la diferencia entre ambos es incluso menor que la que hubo entre Rodri y Vinícius en 2024, que fue de 41 puntos, y que entonces se consideraba muy pequeña".

Y García soltó la mayor sorpresa, en unas declaraciones recogidas por el diario español "As": "Mbappé estuvo al frente durante muchísimo tiempo en el proceso de votación, lideró durante semanas, pero Kane lo decidió al final; Mbappé hizo una temporada excepcional en todos los sentidos, y la pugna por el primer puesto este año fue la más feroz de todas entre Harry Kane y Kylian Mbappé".

¿Por qué cayeron los campeones del mundo?

García volvió a explicar el enigma de la caída de la selección española, campeona del Mundial, subrayando que no fue una simple cuestión de mala suerte, sino una consecuencia inevitable de la naturaleza de su logro.

Dijo: "Creo que en la selección española ganadora del Mundial hubo una clara dispersión de votos entre Rodri y Lamine Yamal; creo que Rodri se llevó votos que habrían ido a Lamine en esta votación".

Y añadió: "Hubo disparidad y dispersión entre los jugadores de la selección, y lo más importante es que España destacó como un conjunto compacto, como un solo bloque; por eso era imposible elegir una única actuación individual a costa del resto: su triunfo fue colectivo ante todo y no un brillo individual".

París Saint-Germain, el campeón perdido

En otra declaración incendiaria, García dirigió una crítica mordaz a la directiva del París Saint-Germain, pese a la coronación del equipo con el título de la Liga de Campeones de Europa, al considerar que el club francés desaprovechó una oportunidad histórica por una mala planificación de la campaña del Balón de Oro.

Explicó: "A diferencia del Real Madrid, que apoyó con fuerza a Mbappé, la campaña de otros equipos fue muy débil en la carrera por el Balón de Oro, como la del París Saint-Germain; creo que deberían haber apoyado a Ousmane Dembélé como único candidato".

Y añadió: "Estos jugadores son campeones de Europa, y, sin embargo, Kvaratskhelia ocupó el sexto puesto, Dembélé el séptimo y Fabián Ruiz el décimo; creo que la comunicación del París Saint-Germain no fue del todo clara, intentaron al principio promocionar a tres jugadores y luego a dos. Deberían haber apoyado a un solo candidato, y debería haber sido Ousmane Dembélé".



