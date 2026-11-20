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El contrato del entrenador argentino Diego Simeone con el Atlético de Madrid finaliza el próximo 30 de junio.

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El diario Sport señaló que no hay prisa por renovar el contrato de Simeone, a pesar de que ambas partes desean prolongar su vínculo un año más.

Así lo ha dejado entrever el propio Simeone en más de una ocasión en sus ruedas de prensa, pero el último en pronunciarse sobre este asunto ha sido Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

Durante el estreno del documental «Obra bien hecha», disponible en la plataforma Movistar Plus+ y producido por el Atlético de Madrid, se le preguntó a Cerezo por la posible renovación del técnico argentino.

La respuesta del presidente rojiblanco fue totalmente franca: «No hay nada sobre Simeone, ni a favor ni en contra».

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«Todo sigue exactamente igual», añadió Cerezo, en una nueva señal de que la dirección deportiva del club y el entrenador no tienen prisa por tomar una decisión sobre su futuro en la próxima temporada 2027-2028.

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De hecho, Diego Simeone prefiere que su decisión no dependa de si atraviesa un buen o un mal momento, por lo que ha decidido tomarse el asunto con calma y sin precipitarse.

El Palacio de la Prensa de Madrid acogió un emotivo estreno de este documental, dirigido por Javier Jiménez Vaquerizo, que cuenta la historia de Javier García Pajares, una persona sordociega que ha logrado convertir las dificultades a las que se enfrenta en un impulso para superar retos que parecían imposibles.

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Más allá del futuro del entrenador, Cerezo también habló de los objetivos del Atlético de Madrid esta temporada: «Fuerza, valentía, voluntad y capacidad de resistencia. Este documental refleja todo lo que representa el Atlético de Madrid».

«Competimos para ganarlo todo. La situación es complicada, porque LaLiga, la Champions League y la Copa son competiciones difíciles, pero intentaremos conseguir el mayor número posible de éxitos por nuestro querido Atlético de Madrid», insistió.

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«Ganar la Champions League en nuestro estadio sería ideal, pero hay muchos equipos que quieren lograr lo mismo. Trabajemos para que sea una temporada exitosa y completa», concluyó.