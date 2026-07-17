El presidente del Atlético se pronuncia sobre el culebrón en torno a Álvarez y hace una declaración muy clara

Julián Álvarez quiere dejar el Atlético de Madrid. Se habló de su fichaje por el Barcelona, pero el presidente colchonero podría cerrar el culebrón.

Álvarez anunció a finales de junio que había comunicado a la directiva del club su deseo de marcharse. Así lo declaró tras el partido entre Argentina y Austria (2-0). «Lo mejor para todos es un traspaso y quiero hacer realidad mi sueño», afirmó entonces. El Barça, el Real Madrid y el París Saint-Germain parecían muy interesados.

Las declaraciones del delantero generaron revuelo, y Fabrizio Romano informó de inmediato que Álvarez y el Barcelona habían llegado a un acuerdo personal, aunque los madridistas no habían autorizado esas negociaciones.

El Atlético ya había dejado claro que su salida al Barça era imposible: «No hay cantidad alguna por la que el Barcelona pueda fichar a Julián. No se le venderá al Barcelona».

Según la prensa española, el Atlético también rechazó 150 millones del Real Madrid. Su contrato, vigente hasta 2030, tiene una cláusula de 500 millones, a la que se remiten los clubes interesados.

En las redes del club, el presidente Enrique Cerezo ratificó esta postura: «Mi intención es clara, al igual que la del club. Se lo hemos comunicado a Álvarez, a su representante y al presidente del Barça, Joan Laporta».

«El Atlético es el lugar perfecto para Julián y él es el delantero ideal para el Atlético». Cerezo subrayó que había escuchado las declaraciones de Laporta sobre la viabilidad del fichaje del argentino. «No queremos venderlo y no aceptaremos una oferta de 100, 150 o 200 millones de euros».







