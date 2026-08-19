El presidente del Atlético responde: ¿chocará Álvarez con la ira de la afición madrileña tras la crisis del Barcelona?

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, confirmó que su club mantiene su firme apuesta por el delantero argentino Julián Álvarez, pese a su deseo declarado de marcharse y fichar por el Barcelona, subrayando su confianza en la capacidad del jugador para recuperar rápidamente el cariño de la afición del equipo.

Cerezo afirmó que Álvarez firmará una temporada destacada con el Atlético, y pronosticó que logrará cambiar la postura de la afición hacia él en apenas dos partidos.

El presidente del club madrileño explicó, en unas declaraciones recogidas por el diario "Marca", antes del enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Málaga esta tarde del miércoles en el estreno del equipo en LaLiga: "No sé ahora si va a pedir disculpas, pero Julián es una persona magnífica, y estoy seguro, es más, totalmente convencido, de que se ganará el cariño de la afición en dos partidos".

El Atlético cierra la puerta al Barcelona

Pese al deseo de Álvarez, expresado durante el Mundial, de abandonar el Atlético y fichar por el Barcelona, el club español mantiene su postura de rechazo a la venta de su delantero.

El Barcelona había mostrado un interés constante en incorporar al jugador durante todo el mercado de fichajes estival, y presentó una única oferta por valor de 100 millones de euros a principios de junio, aunque el Atlético se negó a desprenderse de su estrella.

Cerezo declaró: "Lo he dicho desde el principio, no está en venta. Es nuestro jugador, y una pieza importante de nuestro equipo, y por eso lo queremos con nosotros, deseamos su continuidad, y creo que va a firmar una temporada extraordinaria".

Y añadió: "Julián es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el Atlético de Madrid, se entrena con el Atlético de Madrid, y se prepara para firmar una temporada magnífica y destacada".

Álvarez se pierde el estreno liguero

En un momento en el que el Atlético ha zanjado su postura sobre el futuro de Álvarez, el delantero argentino no estará presente en el enfrentamiento inaugural ante el Málaga de hoy.

El entrenador Diego Simeone explicó que el jugador aún no ha alcanzado la puesta a punto física necesaria para disputar el partido, por lo que quedó fuera de la convocatoria del equipo, que incluyó a 24 jugadores.

No obstante, el Atlético insiste en que la ausencia de Álvarez en el partido no está relacionada con su futuro, y que el jugador sigue formando parte de los planes de Simeone para la nueva temporada, a la espera de que recupere su puesta a punto y comience su misión de recuperar el cariño de la afición sobre el terreno de juego.

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