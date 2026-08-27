El presidente del Atlético: hay personas que engañaron a Álvarez y sentimos repugnancia hacia el Barcelona

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, reiteró la negativa de su club a negociar con el Barcelona el traspaso del delantero argentino Julián Álvarez, señalando que el jugador está pasando por un momento difícil.

Las declaraciones de Gil Marín llegaron en medio de la continua polémica en torno al futuro de Álvarez, quien ha manifestado su deseo de marcharse al club catalán, mientras se enfrenta a una fuerte oposición por parte de la directiva de los rojiblancos.

Gil Marín afirmó en declaraciones a la cadena "Movistar Plus Deportes", la noche de este jueves, al margen de su participación en el sorteo de la Champions League: "Julián Álvarez está mal, la verdad, porque hay gente que se ha encargado de engañarle y confundirle".

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Y añadió: "No vamos a negociar con el Barcelona bajo ninguna circunstancia. Nos da asco la falsedad y la falta de ética".

Marín prosiguió: "Si (Álvarez) no quiere continuar en el Atlético, buscaremos un sustituto, pero el Barcelona nunca será una opción, nunca".

El Atleti había emitido un comunicado oficial, más temprano este jueves, en el que decía: "Los miembros del consejo de administración del Atlético de Madrid han expresado, por unanimidad, su pleno respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al Barcelona".

Y agregó: "Los miembros del consejo de administración son conscientes de que el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones habituales en el mercado de fichajes, pero siempre de manera ética y profesional, con respeto mutuo entre ambos clubes. Apoyamos plenamente la postura anunciada anteriormente por el club de que el Barcelona no ha cumplido con estas condiciones y, por tanto, no ha habido ni habrá negociación alguna con él sobre el traspaso de Julián Álvarez".

El club de la capital completó: "El Atlético de Madrid confía en que nuestro jugador comprenderá la decisión y se centrará en trabajar al máximo de sus capacidades para ayudar al club a alcanzar sus objetivos, como ya hizo en las dos temporadas en las que defendió nuestros colores".

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