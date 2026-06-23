El presidente del Atlético critica al Barcelona por el caso Álvarez: «No nos respetan y mienten a su afición»

Miguel Ángel Gil Marín, presidente ejecutivo del Atlético de Madrid, lamentó este martes las declaraciones de Julián Álvarez sobre su deseo de marcharse. Aseguró que el club no cederá sus derechos y criticó al Barcelona por, a su juicio, faltar al respeto al Atlético.

Álvarez, tras la victoria de Argentina ante Austria (2-0) en el Mundial, había dicho: «Lo mejor para mí es marcharme, porque quiero cumplir mi sueño».

El presidente del Atlético de Madrid, que tiene contrato con el club hasta 2030, respondió a la agencia EFE: «No era el día adecuado para hacer esas declaraciones».

Y añadió, según recoge el diario «Marca»: «Era el día de Messi y de la selección argentina, no el día de Julián».

Y añadió: «Julian tiene un sueño, y nosotros, los aficionados del Atlético, también. Habló con nosotros, pero conoce nuestra postura: el Atlético no cederá sus derechos. Es un gran jugador y estamos orgullosos de que juegue con nosotros».

Además, criticó al Barcelona: «No nos respetan; creen que somos débiles o tontos. Nos mienten a nosotros, al jugador, a la prensa e incluso a su propia afición».

«Intentan hacer creer que pueden ficharlo, pero no pueden. No es la primera vez que el Barcelona actúa así; el año pasado pasó algo parecido con Nico Williams y el Athletic».

Según Mundo Deportivo, Marín anunció que el Atlético denunciará al Barcelona ante la FIFA por negociar con Álvarez pese a su contrato vigente.

Y añadió: «Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid, y por eso presentaremos una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador vinculado por contrato durante el periodo de protección».

Álvarez llegó del Manchester City hace dos años y ha marcado 49 goles en 106 partidos.

El delantero argentino tiene contrato con el Atlético hasta 2030 y el club ha reiterado que no está en venta, recordando la cláusula de rescisión de 500 millones de euros.