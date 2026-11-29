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Bandar bin Fahd Al-Muqail, presidente del Al-Riyadh saudí, ha zanjado los rumores sobre el supuesto fichaje del técnico marroquí Hussein Ammouta para hacerse cargo de la dirección técnica del equipo en los próximos meses.

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La etapa del técnico marroquí en el Al Ahly egipcio terminó hace pocos días, tras la derrota del conjunto rojo por 2-0 ante el Pyramids en la Premier League egipcia.

Ammouta, de 57 años, se había hecho cargo del Al Ahly a principios del pasado mes de julio con un contrato de dos temporadas, como sucesor del danés Jess Thorup.

Ammouta dirigió al equipo egipcio en 14 partidos entre todas las competiciones, con un balance de 11 victorias, dos empates y una derrota.

En las últimas horas habían circulado noticias que daban por hecho el fichaje de Hussein Ammouta por el Al-Riyadh, e incluso se difundió una imagen en la que aparecía sosteniendo la camiseta del club saudí, en el que ya jugó como futbolista.

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Sin embargo, el presidente del Al-Riyadh desmintió este domingo todas las informaciones que habían corrido en las últimas horas sobre la contratación del técnico marroquí.

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Bandar bin Fahd Al-Muqail compartió en su cuenta de la red social "X" una de las noticias sobre el fichaje de Hussein Ammouta por su club y la comentó con un escueto "Mentir aún más", poniendo así fin a la polémica sobre la veracidad de la operación.

Shobeir desata la polémica sobre la destitución de Ammouta

En el Al Ahly, los despidos no siempre llegan por las derrotas: a veces el motivo es mucho más profundo. Así lo aseguró el periodista Ahmed Shobeir, exportero del equipo , pocas horas después de que el Al Ahly egipcio anunciara la destitución de su entrenador, el marroquí Hussein Ammouta, y de su cuerpo técnico, tras la derrota por 2-0 ante el Pyramids.

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Mientras todos daban por hecho que la derrota ante el Pyramids era la causa directa de la salida de Ammouta, Shobeir dio la vuelta a todas las previsiones y aseguró que el problema no estaba en los resultados ni en la directiva, sino en algo que no se ve sobre el césped pero que destruye a cualquier equipo desde dentro: que los jugadores no creían en el entrenador.

Shobeir publicó en su cuenta de "X" un mensaje que incendió las redes sociales: "¿Por qué tenía que irse Ammouta del Al Ahly? ¡Lo peor que les puede pasar a los jugadores, amigos, es no creer en el entrenador!".

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Y añadió: "Aunque todo el mundo dice de él que es muy educado y muy respetuoso, en lo táctico no había entendimiento entre los jugadores y Ammouta. La situación empeoraba día tras día, hasta que llegamos a la derrota contra el Pyramids, y después de eso era muy difícil que continuara".

El Al Ahly ofreció una imagen muy pobre ante el Pyramids, impropia del antiguo campeón de África: en uno de los tramos del partido, la posesión llegó a ser del 80% para el Pyramids frente a solo un 20% para el conjunto rojo.

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Tras la derrota, el Al Ahly se quedó con 20 puntos y cayó a la tercera posición de la liga egipcia, mientras que el Pyramids elevó su cuenta a 27 puntos en lo más alto de la clasificación. Además, su eterno rival, el Zamalek, subió a la segunda plaza con 22 puntos tras vencer 2-1 al El Gouna en la misma jornada.