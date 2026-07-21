El presidente de La Liga: «La FIFA está destruyendo el fútbol; Infantino debe dimitir»

Javier Tebas, presidente de La Liga, ha hablado con «La Gazzetta dello Sport» tras la victoria de España en el Mundial:









¿Cuál es el secreto del éxito del fútbol español?









«El trabajo colectivo. De los clubes, con sus canteras, que en los últimos años se han potenciado y cuidado al máximo. De La Liga, una competición potente, de calidad y sostenible que ha aportado a esta selección 17 de los 26 jugadores convocados. Y, por supuesto, de manera especial, de la federación, que sabe seleccionar y hacer crecer el talento nacional de nuestros clubes».





Los jugadores y el entrenador.





«Exacto. Luis de la Fuente llegó a la federación en 2013 y creció formando a jóvenes talentos, desde la Sub-19 hasta ganar el Mundial con 10 jugadores que ya entrenaba en las categorías inferiores. Además, durante tres años fue profesor en el curso de entrenadores. En el fútbol se fijan en los nombres, pero la diferencia la marcan los hombres. Tenemos profesionales muy cualificados que trabajan por el bien del fútbol nacional. Ningún país había sido campeón del mundo en categoría masculina y femenina al mismo tiempo».





Hablemos del Mundial: vimos cuatro tiempos como en baloncesto y un descanso en la final que pasó de 15 a más de 27 minutos…





«La FIFA organiza todo según sus intereses, no por el fútbol. Si necesitan 27 minutos de descanso, los imponen. Las pausas para hidratarse son una mentira. En La Liga existen, pero solo cuando hace mucho calor. Aquí, en los estadios de Dallas, Los Ángeles y Atlanta, había aire acondicionado; en la tribuna tuve que ponerme un jersey. Era una mentira, una pausa para la publicidad. Y luego estuvo el caso de Balogun».





Eso es.





Es la prueba de que nos gobierna una institución que hace y decide lo que quiere cuando quiere, guiándose solo por sus intereses sin pensar —y no digo consultar— en el resto del fútbol. Y en muchos casos actúa perjudicando al fútbol».





¿Se puede cambiar?





«Es difícil, porque en el sistema hay cómplices activos que colaboran con estas decisiones y cómplices pasivos que callan y no hacen nada para evitar que se repitan. Critican el sistema en el bar o por teléfono, pero luego no actúan. La suspensión de la sanción al jugador estadounidense es gravísima: tuvieron suerte de que Bélgica eliminara a EE. UU., porque, de lo contrario, el escándalo podría haber costado el puesto a Infantino. Como ganó Bélgica, lograron enterrar el asunto. Pero esto es solo la punta del iceberg».





¿En qué sentido?





La sentencia sobre la Superliga reforzó el monopolio de la FIFA y la UEFA, que debían usarlo para colaborar con todos los actores del fútbol y tomar decisiones consensuadas, no para actuar como lo hace la FIFA. Hemos denunciado en repetidas ocasiones el tema del calendario. Y ahora quieren organizar un Mundial con 64 selecciones».





Si Infantino está dañando tanto al fútbol, ¿debería irse?





«En mi opinión, sí, ya cumplió su ciclo. Pero cuenta con el apoyo del sistema y de las federaciones; no hay más que añadir. No hay un candidato opositor, nadie quiere presentarse para perder. Así es el sistema, y es enfermo desde su origen. No debería quedarse, pero la situación actual hace que no se vaya. Estos días, aquí en Estados Unidos, he oído a mucha gente en contra de Infantino, que no está de acuerdo con lo que hace. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé si es peor el silencio o la complicidad, porque quien se calla es perfectamente consciente del daño que está sufriendo el fútbol».