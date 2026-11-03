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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha acusado al Real Madrid de prolongar intencionadamente el caso Negreira para causar el máximo daño a la reputación del Barcelona. Tebas sostiene que los continuos recursos judiciales del club de la capital son una maniobra estratégica para mantener el escándalo en los titulares.

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Tebas cuestiona las motivaciones del Real Madrid

Los tribunales españoles investigan actualmente los pagos realizados por el Barcelona a Jose Maria Enriquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Aunque ninguna prueba ha demostrado que hubiera corrupción deportiva, el Real Madrid ha atacado con dureza a su rival en el Clásico por el escándalo.

Tebas ha condenado públicamente la postura del club de la capital. Sostiene que su repentino interés por la investigación no surgió hasta después de que el Barcelona se retirara del controvertido proyecto de la Superliga europea, y lo acusa de instrumentalizar el sistema judicial para perjudicar al conjunto azulgrana.

«Lo están estirando como un chicle»

El máximo responsable de la liga fue tajante al valorar el comportamiento del Real Madrid y sugirió que la paranoia se ha instalado en el Bernabéu.

«Están estirando el caso Negreira como un chicle. El Real Madrid cree que Negreira está en el vestuario de los árbitros de todos los estadios en los que juega el Real Madrid», declaró Tebas durante el congreso World In Progress (WIP), según recoge AS.

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«Recuerdo al Real Madrid que nosotros acudimos a la Fiscalía antes que ellos. El presidente del Real Madrid estuvo en la junta directiva durante seis meses después de que saliera a la luz el asunto Negreira. En una asamblea general, defendió al club de quien entonces era su amigo mientras estaba en la Superliga. El día que el Barça se marchó, parece que todo cambió».

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Ataques inaceptables contra el Barcelona

Tebas considera injustificados los continuos ataques a la imagen pública del Barcelona mientras sigue en marcha el proceso judicial.

«Hay que decir claramente que lo que está ocurriendo con los constantes ataques contra el Barcelona es inaceptable, porque este asunto se está alargando», continuó Tebas. «El Barcelona tendrá que asumir sus responsabilidades si es necesario, pero ahora mismo no se le puede culpar de nada, porque es el Real Madrid quien pide que se prolongue el proceso».

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Y concluyó: «El caso del Barça no tiene nada que ver con el del Manchester City, y eso no puede influir en la justicia. La decisión debe tomarse aquí, en España».

Una resolución en España

La justicia española continuará su investigación a su propio ritmo, con independencia de otros casos futbolísticos de gran repercusión en Europa. Tebas ha diferenciado expresamente la situación del club catalán de la disputa que mantiene el Manchester City con la Premier League y ha insistido en que el veredicto en Inglaterra no afectará al procedimiento en España.

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Hasta que se llegue a una conclusión judicial definitiva, el duro cruce de declaraciones fuera del campo entre los dos clubes más grandes de España no da señales de remitir.