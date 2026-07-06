Gianni Infantino ha respondido a la polémica por la suspensión de la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun. Asegura que los órganos judiciales de la FIFA son independientes y que habla «periódicamente» por teléfono con Donald Trump.

La decisión de revocar la suspensión de Balogun ha causado revuelo en el fútbol. Infantino está en la mira: Bélgica, rival de Estados Unidos en octavos, y la UEFA han expresado su malestar.

«He visto las reacciones públicas a la decisión de la Comisión Disciplinaria Independiente de la FIFA sobre la suspensión de Folarin Balogun y quiero reafirmar un principio fundamental: los órganos jurisdiccionales de la FIFA son independientes», afirmó Infantino.

«Actúan de forma autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y toman decisiones basadas en la normativa y los hechos concretos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol y debe respetarse siempre», añadió.

Sobre la llamada de Trump, quien habría pedido levantar la suspensión, Infantino es claro. «Sí, hablo regularmente con el presidente de Estados Unidos sobre temas del Mundial y, en este caso, recibí una llamada del presidente Donald Trump, como las que recibo de otros jefes de Estado, funcionarios, personas del fútbol y empresarios».

Durante la llamada le expliqué que existía un proceso jurídico en curso ante los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el asunto sería resuelto más adelante por las instancias competentes. Así funciona el sistema de la FIFA, y ese es un principio que siempre respetaré».

Leo las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA tan pronto como se publican. A veces me sorprenden; en ocasiones estoy de acuerdo y otras no. Sin embargo, siempre las respeto, así como la autonomía de los órganos que las toman. El respeto a las instituciones independientes y al Estado de derecho protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA».