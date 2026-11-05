Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, quiso dirigir un emotivo mensaje a Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, tras anunciar su retirada del fútbol internacional, asegurando que las puertas de la Federación seguirán siempre abiertas para él.

El mensaje de Proença llegó de forma personal, junto al comunicado oficial que emitió la Federación Portuguesa en reacción a la decisión de Ronaldo de poner fin a su trayectoria internacional tras años cargados de logros y récords.

El presidente de la Federación elogió el legado histórico que dejó la estrella del Al Nassr saudí, como el futbolista con más participaciones con la selección de Portugal y el máximo goleador histórico de la "Brasil de Europa", señalando que su influencia trascendió los límites del terreno de juego hasta convertirse en una fuente de inspiración y en una referencia mundial.

Proença dijo en su mensaje a través de "Instagram": "Cristiano Ronaldo seguirá siendo para Portugal más que un simple jugador; es un hombre, un deportista, un ejemplo, un campeón y un capitán. Es nuestro capitán".

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Y añadió: "En el día en que anuncia su retirada de la selección nacional, queremos, en nombre de la Federación Portuguesa de Fútbol y de toda la familia del fútbol portugués, dar las gracias a Cristiano Ronaldo por todo lo que nos ha dado, que es mucho".

El presidente de la Federación Portuguesa continuó: "Más allá de las victorias, los trofeos y los récords, y más allá de su condición de jugador con más participaciones y máximo goleador histórico de nuestra selección, el ejemplo que ha dado seguirá siendo una fuente de inspiración. Llevó a Portugal al mundo entero, y en cada rincón de este planeta, el nombre de Cristiano Ronaldo estaba presente cada vez que se mencionaba a Portugal".

Y agregó: "Ha sido un ejemplo para todo aquel que sueña con ser mejor cada día".

Proença también dirigió un agradecimiento personal a Ronaldo, en reconocimiento al apoyo y a la relación que los unió durante los últimos 18 meses, subrayando la continuidad del lugar que ocupa el capitán de la selección dentro de la Federación.

Cerró su mensaje diciendo: "Como presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, agradezco a Cristiano Ronaldo todo el apoyo que ha mostrado a lo largo del último año y medio, y las conversaciones y la estrecha relación que nos unió. Las puertas de la Federación Portuguesa de Fútbol seguirán siempre abiertas para Cristiano Ronaldo. Gracias por todo, y por todo lo que has dado. Seguirás siendo nuestro capitán para siempre".