El presidente de la Federación Italiana se pronuncia sobre la destitución de Gattuso

Tras su eliminación a manos de Bosnia, la selección italiana afronta unos meses muy difíciles, marcados por la autocrítica y la polémica, tras no lograr clasificarse para la fase final del Mundial por tercera vez consecutiva.

La selección italiana empató con Bosnia a un gol en el tiempo reglamentario y en la prórroga, antes de que los penaltis dieran la victoria a los compañeros de Džeko por 4-1.

Ante este desastre repetido, surge la pregunta lógica: ¿mantendrá la Azzurri al entrenador Gennaro Gattuso?

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En respuesta a ello, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, señaló tras el partido que había pedido al exentrenador del Marsella que se quedara.

Y añadió: «La mentalidad es clara, sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo del partido. Felicito a los jugadores. Lamento que muchos no hayan sabido apreciar el magnífico ambiente que hemos vivido con ellos durante los últimos meses, gracias a su determinación y al orgullo que les produce hacer felices a nuestros aficionados».

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Y continuó: «Felicito a Gattuso, es un gran entrenador. Hemos tenido algunos malentendidos sobre el futuro. Le pedí a él, y también a Buffon, que se quedaran».

Y afirmó: «Esta derrota llega en un momento en el que las relaciones son excelentes. Todos habéis visto el partido, y no hay mucho más que añadir. Gattuso ha calificado a los jugadores de héroes, ya que lo han dado todo. Hay muchas evaluaciones que hacer. Apoyo totalmente al aspecto técnico».

Grafina añadió: «En cuanto al aspecto político, es competencia del Consejo Federal, al que he convocado para reunirse la semana que viene. Realizaremos evaluaciones internas. Entiendo los rumores sobre la petición de destitución (de Gattuso)».

Y añadió en una rueda de prensa: «Estoy acostumbrado a este proceso, pero las evaluaciones son competencia del Consejo Federal, tal y como se establece en el reglamento».