El presidente de la Federación Italiana absuelve a Gattuso y culpa a los jugadores del desastre del Mundial

Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana, defiende a Gennaro Gattuso: «Es un buen entrenador y le ha dado un nuevo espíritu a Italia», pero reconoce que algunos jugadores «no rindieron como se esperaba» en la repesca mundialista.

Tras el fracaso en la clasificación para el Mundial 2026, Gravina anunció su dimisión pero se mantuvo en el cargo para gestionar la Federación hasta



las elecciones del 22 de junio.

Gattuso, nombrado seleccionador en junio de 2025 tras sustituir a Luciano Spalletti, no pudo llevar a la Azzurri al Mundial.

En una entrevista con el «Corriere della Sera», Grafina afirmó: «Gattuso es un buen entrenador y una persona estupenda; pese al poco tiempo, logró infundir espíritu al equipo. No fue suficiente, y él fue el primero en pedir perdón».

Y añadió: «Sobre el papel, somos más fuertes que Irlanda del Norte y Bosnia. Estuve con el equipo y los jugadores prometieron darlo todo, y lo hicieron. Algunos arrastraban lesiones leves, otros llegaron en plena forma, pero no rindieron como se esperaba».



Getty Images

Gianluigi Buffon renunció a la dirección de la selección, pero Gravina confía en su futuro directivo.

«Lo traje a la selección porque creo que tiene por delante una gran carrera directiva», añadió.

Y concluyó: «En los últimos años se ha formado y ha evolucionado mucho. Ahora le toca tomar las mejores decisiones para su futuro».

Luciano Spalletti, técnico de la Juventus y exseleccionador de Italia, propuso incluir a un jugador menor de 19 años en cada once titular de la Serie A, aunque admite que no puede imponerse por ley.

Grafina lo resumió: «Lamentablemente, no podemos imponerlo; solo podemos incentivarlo, como con exenciones fiscales, pero el Gobierno nunca las ha concedido».



