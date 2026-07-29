Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, lanzó un ataque contra Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), por el proyecto de vender participaciones del Mundial a fondos de inversión privados, al considerar que suscita numerosos temores e interrogantes sobre el futuro del torneo y sobre la manera de gestionar el fútbol mundial.

El diario "L'Équipe" francés informó de que Diallo conoció, como el resto del mundo del fútbol, el proyecto de Infantino que reveló el diario "The Times", sin que la Federación Francesa hubiera recibido ninguna información previa al respecto.

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Diallo respondió, ante una pregunta sobre su opinión acerca del proyecto de Infantino: "Es un proyecto preocupante que suscita muchos interrogantes. Lo descubrimos a través de la prensa, sin recibir ninguna información. No conocemos su filosofía, ni su necesidad, ni la estructura financiera, ni sus fuentes de financiación. Este proyecto es preocupante porque carece de detalles, y afecta a uno de los activos fundamentales del fútbol, que es el Mundial, la mayor competición deportiva del mundo".

Y añadió: "Ciertamente, es motivo de preocupación. Ya intervine anteriormente sobre las condiciones de reparto de los ingresos del Mundial entre las selecciones, porque las consideraba hasta cierto punto injustas. Este proyecto, no sabemos de dónde ha salido. Y hay diversos sucesos, como la anulación de la tarjeta roja a Balogun (a petición de Donald Trump), el proyecto de pasar a 64 selecciones después de las 48, o algunas estructuras financieras, lo que requiere replantearse esta gobernanza, que no está a la altura de lo que representa el fútbol".

Las elecciones de la FIFA

Y sobre las elecciones a la presidencia de la FIFA previstas para marzo de 2027, en las que Infantino no parece afrontar ningún rival hasta ahora, con una gran mayoría de países que han anunciado su intención de volver a votarle, el presidente de la Federación Francesa dijo: "África y Asia ya han anunciado que volverán a votar a Infantino, sí. Debemos construir una relación exigente con la FIFA, y actualmente no estamos en ese nivel. También hay interrogantes y rendición de cuentas. Y otros países están haciendo las mismas reflexiones que hago yo".

Y cuando se le preguntó si la Federación Francesa votaría a Infantino, Diallo respondió: "No puede haber unas nuevas elecciones sin más aclaración, democracia y transparencia".

Diallo rechazó reducir la cuestión a un enfrentamiento entre Europa y el resto del mundo, al afirmar: "La Concacaf también se plantea interrogantes sobre este nuevo proyecto. Está surgiendo una nueva demanda. Europa tiene legitimidad para expresar su voz. 6 de los 8 equipos en cuartos de final fueron europeos en el último Mundial (y 3 de 4 en semifinales: España, Francia e Inglaterra). Puede expresar sus valores, aunque no todas las demás federaciones los compartan".