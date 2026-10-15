El presidente de la Federación Francesa ataca a Infantino: el dinero de la FIFA no es una herramienta electoral y no es correcto igualar a todas las selecciones

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, criticó la forma en que la Federación Internacional (FIFA) distribuye los ingresos del Mundial 2026, al considerar que el porcentaje recibido por las selecciones participantes es insuficiente.

Las declaraciones de Diallo se produjeron durante una conversación con varios medios de comunicación, entre ellos la emisora francesa RMC, tras la reunión del comité ejecutivo de la federación francesa celebrada este jueves.

El presidente de la federación abordó la situación de la gobernanza en la FIFA y se refirió en particular al aspecto económico del organismo internacional, que previsiblemente anunciará el desembolso de 25 millones de dólares para cada una de las 211 federaciones miembro a lo largo de 4 años (2027-2030), con un incremento de 15 millones de dólares respecto a la cantidad prevista anteriormente, que era de 10 millones de dólares.

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Diallo señaló: "Consideré que redistribuir solo el 7% del total de los ingresos del Mundial entre las selecciones participantes es insuficiente, sobre todo porque distribuimos el 50% del total de los ingresos del Mundial de Clubes entre los clubes". Y apuntó que el volumen de ingresos del torneo "rondó los 15.000 millones de euros".

El presidente de la federación francesa también destacó que "muchas federaciones perdieron dinero en el Mundial", y se preguntó: "¿Cómo es posible que las selecciones que participaron en el Mundial, el más rentable económicamente de la historia, se encuentren en una situación negativa al final del torneo?".

Y añadió: "Considero que Francia, que ha llegado a 4 finales en las últimas 8 ediciones, fue uno de los mayores contribuyentes a este enriquecimiento, algo de lo que podemos alegrarnos en el fútbol mundial en su conjunto".

Y continuó: "Otro tema: yo creo firmemente en la solidaridad entre todos los países, y el fútbol debe desarrollarse en todas las partes del mundo; soy un defensor de ello. Pero no quiero que se nos presente la solidaridad como otra cosa. La solidaridad no es clientelismo. No es una herramienta electoral".

"Justicia, no igualdad"

Diallo prosiguió: "Considero que la FIFA, hoy, tiene que reflexionar sobre la manera de distribuir los ingresos. Porque repartirlos de forma igualitaria a nivel planetario sin tener en cuenta el mérito deportivo, quiénes han ganado Mundiales, el tamaño de los países, quiénes contribuyen a generar riqueza y el número de federados me parece un enfoque que hoy ya no resulta aceptable".

Y agregó: "Creo que hay que pensar en modelos en los que salgamos de los cálculos electorales, para introducir nuevos criterios que permitan a cada parte estar no en (una situación de) igualdad, sino de justicia".

Sobre las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA, Diallo afirmó: "Si mañana no hay un candidato (para competir con Infantino), lo consideraré un golpe en el agua (un esfuerzo en vano), pero eso no eliminará las preguntas sobre la reforma de la gobernanza y la justicia en la redistribución de los ingresos a nivel de la FIFA".

Se espera que la Unión Europea de Fútbol, UEFA, celebre una nueva reunión de su comité ejecutivo en las próximas semanas para buscar un posible candidato que compita con Gianni Infantino. La UEFA deberá tomar una decisión rápidamente, ya que el plazo final para presentar las candidaturas está fijado para el próximo 18 de noviembre.



