Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, afirmó que España debe albergar la final de la Copa del Mundo 2030, subrayando que su país asume la mayor parte de la candidatura para organizar el torneo de forma conjunta con Portugal y Marruecos.

Las declaraciones de Louzán llegan en medio del deseo de Marruecos de acoger la final del Mundial en su territorio, donde el presidente de la federación española insistió en que España albergará el mayor número de partidos del torneo.

Louzán señaló durante el congreso anual sobre seguridad de la Unión Europea de Fútbol (UEFA): "Queremos que la edición de 2030 sea la mejor Copa del Mundo de la historia, que celebraremos junto a Portugal y Marruecos".

Y añadió, según recogió el diario "Marca" este martes: "España estará a la altura de un acontecimiento histórico y ofrecerá al mundo una Copa del Mundo segura e inolvidable. Albergaremos la mayoría de los partidos y representamos el 55% del peso de la candidatura, por lo que España es el lugar donde debe jugarse la final".

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El presidente de la federación española continuó: "Tenemos plena garantía de la seguridad y el éxito de los grandes eventos futbolísticos".

Louzán elogió la capacidad de España para organizar los torneos y las citas futbolísticas más destacados, apoyándose en los éxitos logrados por las selecciones españolas en las distintas competiciones, además de la experiencia del país en la organización de grandes eventos.

Y dijo: "España no es solo un gran país futbolístico, sino también un país que ofrece las máximas garantías para este deporte".

Señaló que España ha acogido en los últimos años partidos y grandes eventos bajo el paraguas de la UEFA, entre ellos partidos de la Eurocopa 2020, la final de la Europa League en Sevilla en 2023 y en Bilbao en 2025, además de la final de la Champions League femenina en Bilbao en 2024, así como la final de la Champions League en 2019 en el estadio Metropolitano de Madrid.

Añadió que la capital, Madrid, volverá a acoger la final de la Champions League en 2027 en el mismo estadio, considerando que esto representará una nueva oportunidad para España de organizar con éxito uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Madrid acoge durante los días 1 y 2 de septiembre el congreso anual sobre seguridad de la UEFA, con la participación de más de 500 representantes de clubes, federaciones nacionales y expertos en seguridad, junto a los representantes de las 55 federaciones de fútbol miembros de la Unión Europea de Fútbol.