El presidente de la Federación Española desafía a los marroquíes con una declaración contundente: no hay negociación

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El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, volvió a hablar sobre la polémica en torno al estadio que albergará la final del Mundial 2030, que organizará España junto a Portugal y Marruecos.

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Las declaraciones de Louzán se produjeron durante un acto celebrado con motivo de la exposición itinerante "Reyes del Mundo", ubicada en el Palacio de Cibeles, antes del partido que enfrentará a España e Inglaterra la tarde de este domingo, en el estadio Metropolitano.

El diario AS publicó las declaraciones de Rafael Louzán, quien afirmó: "Quiero lanzar un mensaje que invite a la unidad".

Louzán cerró la puerta a cualquier negociación con una declaración contundente, al señalar: "También quiero subrayar que solo hay una posibilidad de que se dispute esa final, y es que se juegue en este país. En España. Es importante que todos estemos convencidos de lo mismo".

Y apuntó: "Es una Copa del Mundo, le toca el turno al continente europeo para acogerla. Trabajaremos para que el recuerdo de este torneo perdure para siempre en España".

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El acto contó también con la presencia de la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez.

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Díaz Ayuso declaró: "En Madrid hay sitio para todos", señalando que la Comunidad de Madrid sigue siendo una región deportiva que premia el talento y el esfuerzo, y por encima de todo la capacidad de superar las dificultades.

Y añadió: "Muchas veces triunfamos, y otras veces fracasamos, pero siempre tenemos esa capacidad de levantarnos frente a la adversidad".

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El alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, fue más tajante en sus palabras sobre la identidad del país que debería acoger la final, al asegurar que España reúne todas las condiciones necesarias para albergar la final del Mundial 2030.

Almeida consideró que, si no fuera elegida para acoger el último partido del torneo, sería necesario replantearse el papel de España en la organización, porque eso supondría una ofensa directa al país, recalcando que todo tiene un límite.

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Martínez-Almeida renovó, como ya hizo en ocasiones anteriores, su opinión sobre el país que debería acoger la final del Mundial 2030, torneo que organizan de forma conjunta España, Portugal y Marruecos, teniendo en cuenta que Marruecos aspira a albergar el partido final en un nuevo estadio de la ciudad de Casablanca.

El alcalde de Madrid afirmó: "La final debe celebrarse aquí. La iniciativa partió de España y Portugal, y después se sumó Marruecos, pese a que existen estadios en otros países, que son Uruguay, Argentina y Paraguay".

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Y prosiguió: "Con toda franqueza, después de todo lo que aporta el fútbol español, ¿nos van a privar de acoger la final? Después de lo que aporta nuestra selección nacional masculina y femenina, y la selección olímpica, y de lo que ofrecimos en la Eurocopa, ¿alguien tiene la osadía de arrebatar la final a una ciudad que posee los mejores estadios y las mejores infraestructuras, y que tiene experiencia en acoger grandes eventos?".