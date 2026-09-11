El presidente de la Federación Española desafía a Lekjaa: no perderemos la batalla

Rafael Louzán, presidente de la Federación Española, respondió a las declaraciones de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí, sobre que Casablanca acogerá la final del Mundial 2030.

El Mundial 2030 se disputará bajo la organización conjunta de España, Marruecos y Portugal, teniendo en cuenta que la Federación Internacional aún no ha decidido cuál será el estadio que albergue la final del torneo.

El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de Louzán, realizadas en el programa El Partidazo de COPE, donde considera que las declaraciones de Lekjaa deben entenderse en el marco del proceso electoral que acaba de comenzar en Marruecos.

Louzán reconoció que la comunicación con su homólogo marroquí se cortó hace un tiempo, y describió lo ocurrido ayer jueves como una simple declaración más.

Y añadió: "España es la que tiene la iniciativa, y no debería haber ninguna duda de que España debe ser el país organizador de la final. La última palabra la tiene la FIFA".

De hecho, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino, junto a una delegación del organismo mundial del fútbol, visitará España, Marruecos y Portugal durante los próximos meses.

Rafael Louzán insistió en que esta decisión "no está en mis manos", y repitió el mismo mensaje: que el expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales, debería haber cerrado este asunto cuando incluyó a Marruecos entre los países participantes en la organización del torneo.

Louzán dijo: "Este asunto debería haberse cerrado en su momento. Pero no se cerró, y aun así tengo plena confianza en España".

Y añadió que, pase lo que pase, su país no puede retirarse del Mundial si no obtiene la sede de la final, subrayando: "Hay acuerdos firmados, debemos tener paciencia, y la lógica debe llevarnos a que España debe ser el país organizador de la final".

En cuanto a los estadios sede, el presidente de la Federación Española recordó que España cuenta con 9 estadios, con la esperanza de que sean 11, con Valencia y Vigo, y explicó que todos los estadios están, por el momento, propuestos de forma preliminar, ya que no se ha firmado nada, señalando que Marruecos tiene 6 estadios, mientras que Portugal cuenta con 3.

Rafael Louzán recordó que el estadio que albergó la final del Mundial 2026 fue designado un año antes de la fecha del partido final.

Louzán concluyó sus declaraciones con un mensaje contundente sobre la candidatura española, diciendo: "A España no se la puede vencer".

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora