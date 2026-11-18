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La pugna por albergar la final del Mundial 2030 se ha intensificado tras las contundentes declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol. Aunque el torneo se disputará en varios continentes, la sede del partido decisivo sigue siendo un importante motivo de disputa entre los coanfitriones.

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Louzan fija su postura

Rafael Louzan, presidente de la Federación Española de Fútbol, ha sido tajante sobre la final del Mundial 2030. Durante un foro empresarial en Madrid, afirmó que «solo puede y será en España». La contundente declaración llega mientras la FIFA sigue valorando sus opciones para el partido decisivo del torneo, cuya edición del centenario tendrá a España, Portugal y Marruecos como principales anfitriones.

Louzan dejó clara su visión sobre el peso geográfico de los organizadores durante su intervención del martes. «Este es un Mundial que pertenece al continente europeo y, por tanto, a España y Portugal», afirmó el presidente de la federación.

Portugal, fuera de la carrera

Uno de los principales obstáculos para albergar la final es la capacidad de los estadios, un factor que, según Louzan, ya ha descartado a uno de los tres socios principales. De acuerdo con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Portugal ya no es una opción para acoger el partido decisivo.

Entre los requisitos para albergar una final del Mundial figura disponer de un estadio con capacidad para al menos 80.000 espectadores. «Portugal, obviamente, ha renunciado a albergar la final porque no hay ningún estadio en el país con capacidad para 80.000 personas», explicó Louzan durante su intervención.

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La amenaza de Marruecos

Aunque España mantiene la confianza, Marruecos se perfila como un firme aspirante con el proyectado Estadio Rey Hassan II. Está previsto que el recinto tenga una capacidad de 115.000 espectadores, lo que lo convertiría en uno de los mayores estadios del planeta. Pese a ello, Louzan insiste en que la decisión debe resolverse internamente y a favor de España sin más demora, para evitar que continúen las especulaciones.

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Sobre el desenlace de la decisión, Louzan señaló: «Por tanto, solo puede ser en España y será en España. Lo que tenemos que intentar, como ya he dicho a la gente de la FIFA, es cerrar esto internamente lo antes posible». Los documentos de la candidatura inicial, de 2024, incluían el Santiago Bernabeu del Real Madrid y el Camp Nou del Barcelona como posibles sedes españolas, junto a una única opción marroquí.

Presión política y plazos futuros

El debate ha trascendido el ámbito deportivo y varias figuras políticas españolas se han pronunciado sobre la importancia de albergar la final. Alberto Nuñez Feijoo, líder del partido de la oposición en España, ha defendido recientemente que el país debería retirarse de la organización conjunta del torneo si no es elegido para acoger el partido decisivo.

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Louzan admitió que le habría gustado que la cuestión se hubiese resuelto antes para evitar la actual polémica política y mediática en torno a la candidatura. «Creo que habría sido muy bueno que este asunto se hubiera resuelto en su momento», añadió durante su intervención en Madrid. «Porque, tal como están las cosas, parece que el asunto no se resolverá hasta 2028».