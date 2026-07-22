El presidente de la Federación de Fútbol confirma las conversaciones con Pep Guardiola para ser seleccionador

Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, confirmó a Cronache di Spogliatoio que negocia con Pep Guardiola.

El español, de 55 años, suena como posible sucesor de Gennaro Gattuso.

Italia se quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva tras perder en la repesca con Bosnia y Herzegovina.

Malagò admite que será difícil convencer al técnico español. «Aún no hay nada decidido, pero me pareció correcto e importante entablar el diálogo y mantenerlo vivo».

«También influyen consideraciones financieras y presupuestarias. Decir que tendremos que recortar mucho en los próximos tiempos es, como mínimo, un eufemismo», afirma sobre la situación financiera de la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

Aun así, reconoce que podrían hacerse excepciones por un técnico de su talla.

«Esto no supone en absoluto una falta de respeto hacia los demás candidatos, ya que también se han iniciado conversaciones con otros aspirantes». Antes se mencionó expresamente a Andrea Pirlo y Roberto Mancini. «No son, en absoluto, los únicos candidatos. Buscamos un perfil concreto y estos nombres encajan sin duda en él», afirma Malagò.

Recientemente, Paolo Maldini y Leonardo visitaron al técnico en Barcelona, según Sky Sport, para convencerlo de que asuma el mando de la Squadra Azzurra.