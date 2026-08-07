Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, afirmó este viernes que el duelo ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 supuso una enorme presión psicológica para la albiceleste.

Consideró que "la magnitud de la responsabilidad hacia la afición argentina hizo que el partido fuera más difícil que el enfrentamiento ante España en la final".

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En declaraciones recogidas por la cadena argentina TyC Sports, Tapia dijo: "La carga emocional y la responsabilidad que recaía sobre los jugadores para no defraudar a los argentinos fue mayor que la que tenían al jugar ante España. Aquello (la victoria sobre Inglaterra) fue como ganar la Copa del Mundo".

Y agregó: "La afición les hizo sentir que ese era el partido que había que ganar, y creo que hubo partidos que nos marcaron mucho, como Cabo Verde, Egipto e Inglaterra. Fueron partidos que jugamos con el corazón. No sentí que fuéramos a perder".

Argentina se había impuesto a Inglaterra (2-1) en las semifinales del Mundial 2026, el 15 de julio en el estadio de Atlanta, en Estados Unidos, después de que el entonces campeón se adelantara con un gol de Anthony Gordon en el minuto 55, antes de que Enzo Fernández estableciera el empate en el minuto 85 y Lautaro Martínez marcara luego el gol de la victoria en el segundo minuto del tiempo añadido.

En el partido final, la albiceleste cayó ante España, que dominó la mayor parte del encuentro y lo resolvió con un gol de Ferran Torres (1-0) en la prórroga.



