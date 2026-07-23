El presidente de la Federación Argentina sobre las teorías de la conspiración en torno a la final del Mundial: «Hemos perdido, pero...»

Claudio Tapia, presidente de la Federación Argentina de Fútbol, rechazó las teorías conspirativas que circulan en Internet sobre la final perdida del Mundial contra España (1-0).

El domingo, tras 120 minutos de juego en el MetLife Stadium, España ganó la final gracias al único gol de Ferran Torres.

El martes se difundieron imágenes en las que se ve al plantel argentino en el túnel de acceso; Lisandro Martínez y Enzo Fernández lucían afectados por algo ocurrido en el vestuario. También llamó la atención el discurso de Messi.

«Vamos, chicos, tranquilos, todos, tranquilos. Lo más importante es: mantengamos la calma, chicos, mantengamos la calma. Tranquilos. Concentrémonos simplemente en jugar, ¿vale? Tranquilos, olvidémonos de todo. Olvidémonos de todo. Simplemente juguemos. Concentrémonos solo en jugar, todos, en el partido», dijo Messi en el túnel de acceso al campo.

El miércoles, el seleccionador Lionel Scaloni y su asistente Roberto Ayala ya habían desestimado esas teorías, y ahora el presidente de la AFA hace lo mismo.

«No pudimos ganar a España. Fueron superiores, ganaron limpiamente y hay que reconocerlo. Debemos aceptar las derrotas con la misma dignidad con la que celebramos las victorias. No os dejéis llevar por mentiras o conspiraciones que solo buscan desestabilizarnos», afirma Tapia.

«Sí, perdimos una final, pero este grupo ha dado mucha alegría al país y ha recordado por qué el fútbol es tan importante para nuestra gente».

«Detengámonos un momento. Reflexionemos sobre el sacrificio de estos jugadores, el cuerpo técnico y todos los que pasaron más de 50 días lejos de casa con un solo objetivo: representar a Argentina de la mejor manera».

«Hoy debemos agradecer, apoyar y honrar a estos jugadores, que otra vez lo dieron todo por la camiseta. Su dedicación, trabajo y pasión perdurarán. Esta selección seguirá representando a Argentina con orgullo. ¡Vamos, Argentina!», concluyó.















