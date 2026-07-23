El presidente de la Federación Argentina rompe su silencio: no os dejéis engañar por las «teorías de la conspiración»

Parece que la final del Mundial 2026 no se olvidará con facilidad, no solo por la inmensa alegría que invadió a España tras la consagración, sino también por la enorme polémica y los cientos de teorías de la conspiración que estallaron en Argentina después del gol de Ferran Torres, que despojó a la Albiceleste de su título mundialista.

En las últimas horas, se difundieron explicaciones argentinas para justificar la derrota sobre el terreno de juego, desde los comentarios sobre presiones externas, pasando por supuestas intervenciones de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), hasta llegar a amenazas ficticias que habrían alcanzado a las familias de los jugadores.

Ante esta ola de rumores, intervinieron las voces de la razón para poner las cosas en su sitio.

El director técnico Lionel Scaloni y su asistente Roberto Ayala fueron los primeros en hacer frente a esta ola, ya que reconocieron con toda deportividad la superioridad española y asestaron un golpe demoledor a las extrañas explicaciones que dominaron las mentes de los aficionados.

Un comunicado contundente de Tapia

Para zanjar definitivamente esta polémica, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, rompió su prolongado silencio.

Tapia, a quien los rumores alcanzaron hasta el punto de que algunos afirmaron que estaba detenido por el FBI, publicó un comunicado extenso y contundente a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, en el que dirigió un mensaje directo al pueblo argentino sobre la necesidad de aceptar la derrota e ignorar las mentiras.

Tapia dijo al comienzo de su comunicado: «No pudimos superar a España. Fueron el mejor rival, lograron una victoria merecida y debemos tener la valentía de reconocerlo. En el mundo del deporte aprendemos a aceptar las derrotas con el mismo orgullo con el que celebramos las victorias».

Y añadió, según recogió el diario español «Marca»: «Sí, perdimos la final, pero la verdad inamovible es que esta generación le brindó a nuestro país una enorme alegría antes. Argentina ya celebró porque este equipo demostró una vez más su gran valor para nuestro pueblo. La derrota nos duele porque tenemos una mentalidad competitiva, porque somos el equipo más laureado de la historia y porque el segundo puesto jamás satisface nuestra ambición. Sufrimos porque estamos acostumbrados a luchar hasta el último aliento y porque seguimos entre los dos mejores equipos del mundo».

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Construir, no destruir

El presidente de la Asociación Argentina pidió a la afición calma y que mirara el panorama general, diciendo: «Detengamos la pelota un momento y reflexionemos. Recuerden los sacrificios de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de su familia, con un solo objetivo: representar a Argentina de la mejor manera posible».

Y continuó con tono de orgullo: «Somos argentinos, competimos con fiereza, con pasión y con todo el corazón. Dejamos el alma en cada sesión de entrenamiento y en cada partido, y representamos a todo el continente americano con orgullo. Defendemos nuestros colores, nuestra bandera y nuestro país en cada estadio del mundo».

Tapia concluyó su comunicado dirigiendo una advertencia de duro tono a quienes se dejaron arrastrar por los rumores: «No se dejen engañar por las mentiras y las campañas sistemáticas cuyo único propósito es desestabilizarnos. Dejen de intentar poner a la afición en contra de quienes tanto han dado al fútbol argentino. Hoy es momento de agradecer, apoyar y reconocer el mérito de estos jugadores que dejaron el alma por la camiseta. Las campañas malintencionadas desaparecerán, pero el compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra selección nacional permanecerán para siempre. Aquí no hay excusas, aquí solo se juega al fútbol, y esta selección seguirá representando a Argentina con el mismo orgullo de siempre... ¡Viva Argentina!».