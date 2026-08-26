El presidente de la Asociación de Ligas Europeas: no hay lugar para Infantino en el futuro de la FIFA

Claudius Schäfer, presidente de la Asociación de Ligas Europeas de Fútbol, considera que Gianni Infantino "no tiene futuro en la Federación Internacional de Fútbol (FIFA)", al tiempo que reclama una reforma del sistema de gobernanza dentro de la institución y una revisión de las competencias y responsabilidades de su presidente.

Schäfer afirmó, en una entrevista con el sitio "The Athletic" publicada este miércoles, que la Asociación de Ligas Europeas, que representa a 53 competiciones destacadas masculinas y femeninas, siente una gran preocupación por el estilo de liderazgo de Infantino.

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Schäfer declaró: "Cuestionamos hasta qué punto es idóneo para continuar en el cargo de presidente. Y por nuestra cercanía a la FIFA aquí en Suiza, parece que la influencia del presidente ha aumentado año tras año. Se toman grandes decisiones (en la FIFA) sin una consulta real con las partes implicadas que se verán afectadas por ellas".

"Un auténtico escándalo"

Infantino afronta crecientes presiones de 3 confederaciones continentales que le exigen dar un paso al lado: la europea "UEFA", la asiática y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe "Concacaf".

Schäfer afirmó: "La FIFA es una organización sujeta a la ley suiza y cuenta con normas claras. El presidente y los miembros del consejo deben cumplir sus deberes con cuidado y responsabilidad. Esta es una cuestión jurídica ante todo".

Y añadió: "Cuando se toma una decisión de este tipo, como la concesión del premio de la paz (al presidente estadounidense Donald Trump) sin siquiera informar al consejo, eso constituye, desde mi punto de vista, una infracción de la ley. Luego llegó el caso de la tarjeta roja (a Folarin Balogun) durante el Mundial".

Y prosiguió: "Fue un auténtico escándalo. No recuerdo una intervención política de esta forma en un asunto deportivo. Este tipo de actuaciones suscita dudas sobre la integridad del juego. Y por eso digo que Infantino no tiene futuro en la FIFA".

Está previsto que Infantino busque ganar un cuarto mandato el próximo año, entre pronósticos de que se enfrentará a una fuerte oposición, pero Schäfer subrayó que redefinir el papel del presidente de la FIFA y reformar los mecanismos de gobernanza dentro de la institución es más importante que un simple relevo de quien ocupa el cargo.

Afirmó: "Para nosotros, estas reformas representan la máxima prioridad, y creemos que solo pueden lograrse con otro presidente".

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