El presidente de Burkina Faso desafía a la FIFA tras la crisis con Argentina: intervendremos en la federación de fútbol

Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, anunció su intención de intervenir en los asuntos de la federación local de fútbol, a raíz de la polémica que suscitó el viaje de la selección a Argentina, aunque ello le cueste al país una dura sanción de suspensión por parte de la FIFA.

Durante un discurso en el que abordó la cuestión futbolística, el capitán Ibrahim Traoré lanzó una frase breve que no pasó desapercibida. Sus declaraciones llegaron horas después del fracaso organizativo relacionado con el partido ante Argentina, que terminó con la derrota de la selección africana (7-0), después de que Burkina Faso participara con un equipo cuyos integrantes eran en su mayoría jugadores jóvenes, en medio de problemas organizativos.

Es probable que las declaraciones de Traoré generen una amplia controversia y que atraigan la atención de la FIFA, concretamente, hacia la gestión de la federación nacional, ante la sospecha de injerencia política.

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«Nuestro fútbol está enfermo»

Traoré dijo ante los medios de comunicación, según recogió la cadena francesa «RMC»: «Es cierto, nuestro fútbol está enfermo, y encontraremos la cura dentro de poco. Y para volver a invertir, hay que tratar la enfermedad, y creo que esta semana estaremos ante decisiones importantes que habrá que tomar para que las cosas avancen».

Y añadió: «Pueden aparecer cosas nuevas, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para cuidar a los jóvenes y prepararlos para los próximos torneos. La vez anterior le dije al presidente de la federación: normalmente no queremos intervenir en vuestros asuntos, pero ya no tenemos otra opción, debemos intervenir en ellos... Pero si intervenimos, es para ocuparnos del asunto de una mejor manera. Aportaremos energía. Y veremos cómo hacer las cosas de una forma diferente».

Traoré realizó su declaración en presencia del presidente de la federación, que no mostró reacción alguna, mientras las cámaras de la televisión nacional lo captaban de cerca.

Esta breve frase puede acarrear grandes consecuencias para Burkina Faso, que ocupa el puesto 62 en la clasificación de la FIFA, ya que los reglamentos de la FIFA prohíben cualquier injerencia política en los asuntos de las federaciones nacionales.



