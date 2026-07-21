Javier Milei, presidente de Argentina, anunció que los jugadores de la selección decidieron no realizar ningún festejo tras su regreso al país, después de la derrota ante España por un gol a cero en la final de la Copa del Mundo.

Milei señaló, durante una entrevista con la cadena LN+, que los jugadores de la selección de Argentina tuvieron la opción de realizar seis festejos diferentes, pero decidieron no celebrar debido a la tristeza que les provocó la derrota en el partido final.

El presidente argentino declaró: "Se les dio a los jugadores la opción de realizar seis festejos diferentes. Pero ellos, evidentemente, y por la tristeza que les provocó no haber podido ganar el partido final, decidieron no realizar ningún festejo".

Milei había ofrecido durante los últimos días a la selección de Argentina celebrar en el palacio presidencial "Casa Rosada", sede del poder ejecutivo, en caso de coronarse con el título, y tras la derrota del domingo ofreció declarar un feriado oficial en el país para que los futbolistas pudieran celebrar el subcampeonato de la Copa del Mundo junto a la afición, aunque finalmente eso no ocurrirá.

Al ser preguntado sobre la decisión de Lionel Messi y de varios otros jugadores de no regresar el lunes con el resto de los integrantes de la delegación de la selección de Argentina, Milei pidió "respetar la decisión que tomaron los jugadores", y también habló de Messi en particular, diciendo: "No creo que este sea un momento en el que se sienta cómodo, y también hay que tener eso en cuenta".

Y añadió: "Creo que tenemos mucho que agradecerle a Messi, por todas las cosas maravillosas que brindó sobre el terreno de juego. Y para nosotros, los que amamos el fútbol, no hay palabras para describirlo", describiéndolo al mismo tiempo como "el mejor jugador de todos los tiempos".

Por otra parte, Milei consideró que obtener el segundo puesto en la Copa del Mundo representa "un logro enorme", elogiando que los jugadores de la selección de Argentina "siempre asumieron posturas y se comportaron de manera equilibrada durante el torneo, incluso en los momentos en los que los árbitros adoptaron posiciones incorrectas hacia la selección de Argentina en algunos partidos, pues respondieron de manera equilibrada y muy ordenada, y siempre se caracterizaron por pelear hasta el final".

Milei analizó la derrota de la selección de Argentina ante España, diciendo: "Fue un partido muy difícil para nosotros el domingo, y sin embargo, Argentina pudo haber conseguido el empate en los últimos minutos, aunque el desarrollo del partido no fue en absoluto favorable para Argentina", describiendo a la selección de España como "un rival enorme".

Una parte de los jugadores de la selección de Argentina y de los miembros del cuerpo técnico regresó a Argentina el lunes, donde fueron recibidos al son de la famosa canción de aliento "Muchachos", interpretada por la banda del Regimiento de Granaderos del ejército argentino.