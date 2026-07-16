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Javier MileiGetty

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El presidente de Argentina: «No voy a renunciar a mis rituales de la suerte en la final del Mundial»

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Javier Milí no estará en el partido contra España

Por superstición, el presidente argentino Javier Milei no irá a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el estadio MetLife este domingo y la verá desde su residencia.

En una entrevista con «El Observador», el mandatario afirmó que no renunciará a sus rituales de ver los partidos de la Albiceleste desde la residencia de Olivos, tal como ha hecho durante todo el torneo.

Añadió: «Seguiré viendo los partidos desde Olivos, tal y como hice el primer día». 

Al preguntársele si su ausencia se debía a una superstición, respondió: «Sí».

Explicó que usa una chaqueta de la empresa estatal YPF como amuleto: «Contra Suiza tuve calor, me la quité y nos marcaron; desde entonces no me la he vuelto a quitar».

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Su decisión contrasta con la postura española, pues la Casa Real de Madrid confirmó ayer que el rey Felipe VI asistirá a la final en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva York, junto a la reina Letizia y sus hijas para apoyar a la selección española.

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