El presidente de Argentina: «No voy a renunciar a mis rituales de la suerte en la final del Mundial»

Por superstición, el presidente argentino Javier Milei no irá a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el estadio MetLife este domingo y la verá desde su residencia.

En una entrevista con «El Observador», el mandatario afirmó que no renunciará a sus rituales de ver los partidos de la Albiceleste desde la residencia de Olivos, tal como ha hecho durante todo el torneo.

Añadió: «Seguiré viendo los partidos desde Olivos, tal y como hice el primer día».

Al preguntársele si su ausencia se debía a una superstición, respondió: «Sí».

Explicó que usa una chaqueta de la empresa estatal YPF como amuleto: «Contra Suiza tuve calor, me la quité y nos marcaron; desde entonces no me la he vuelto a quitar».

Su decisión contrasta con la postura española, pues la Casa Real de Madrid confirmó ayer que el rey Felipe VI asistirá a la final en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva York, junto a la reina Letizia y sus hijas para apoyar a la selección española.