El presidente de Argentina: la gente nos tiene envidia y nos han perjudicado los errores arbitrales

El presidente de Argentina, Javier Milei, declaró que la gente "tiene envidia" de su país porque destaca en casi todo, y ello a pesar de las polémicas actitudes que siguieron a la derrota de la selección argentina en la final del Mundial ante España.

Milei se encontró en una situación embarazosa el pasado lunes, después de publicar por error un tuit que había sido programado con antelación, en el que se celebraba la victoria de Argentina y se anunciaba un día festivo nacional, algo de lo que el pueblo argentino no disfrutará ahora.

El diario Daily Mail publicó las declaraciones del presidente argentino, que ofreció a la cadena LN+: "El problema de Argentina es que llamamos la atención, no se nos puede ignorar, y la gente nos tiene envidia; somos buenos en casi todo. Lo siento, pero alguien tenía que decirlo".

Milei se mostró muy tajante tras la derrota de Argentina por 0-1 ante España, e insistió en que las decisiones arbitrales fueron en contra de la selección de su país, a pesar de que el conjunto argentino remató solo dos veces durante todo el partido.

Esta opinión contrasta con la impresión predominante a lo largo del torneo, que consideraba que Argentina se había beneficiado de numerosas decisiones arbitrales.

Milei añadió: "El partido fue muy difícil para nosotros el domingo y, aun así, Argentina pudo haber logrado el empate en los últimos minutos, a pesar de que el desarrollo del juego no estuvo en absoluto a su favor".

Y prosiguió: "Argentina adoptó siempre posturas mesuradas y se comportó de manera disciplinada durante todo el torneo, incluso en los momentos en que los árbitros tomaron decisiones erróneas contra la selección en algunos partidos, ya que la reacción del equipo fue siempre mesurada y ordenada, y se caracterizó por luchar hasta el final".